Сразу пять самолетов не могут прилететь в Тюмень

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Тюменский аэропорт «Рощино» не может дождаться сразу пяти самолетов. Как указано на онлайн-табло, все рейсы задерживаются почти на сутки.
Согласно расписанию, самолет из Нижневартовска должен был прилететь 12 ноября в 20:15. Теперь его ждут в 15:15. Также задерживаются два рейса из Тольки и два из Игрима: самолеты должны были прилететь вчера в 20:50. Ожидается, что они прилетят сегодня в 18:05.
Тюменцы сталкиваются с задержками рейсов не первый день. Так, вчера люди не могли улететь в Санкт-Петербург. Из-за тумана вылет задержался более чем на 14 часов.