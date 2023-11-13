Сразу пять самолетов не могут прилететь в Тюмень

Согласно расписанию, самолет из Нижневартовска должен был прилететь 12 ноября в 20:15. Теперь его ждут в 15:15. Также задерживаются два рейса из Тольки и два из Игрима: самолеты должны были прилететь вчера в 20:50. Ожидается, что они прилетят сегодня в 18:05.