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Published Сегодня, 05:35

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Сразу пять самолетов не могут прилететь в Тюмень

Сразу пять самолетов не могут прилететь в Тюмень

13 ноября 2023, 05:35
Фото: Midjourney
Все пять рейсов должны были прибыть в Тюмень еще вчера. Люди ждут вылетов почти сутки.

Тюменский аэропорт «Рощино» не может дождаться сразу пяти самолетов. Как указано на онлайн-табло, все рейсы задерживаются почти на сутки.

Согласно расписанию, самолет из Нижневартовска должен был прилететь 12 ноября в 20:15. Теперь его ждут в 15:15. Также задерживаются два рейса из Тольки и два из Игрима: самолеты должны были прилететь вчера в 20:50. Ожидается, что они прилетят сегодня в 18:05.

Тюменцы сталкиваются с задержками рейсов не первый день. Так, вчера люди не могли улететь в Санкт-Петербург. Из-за тумана вылет задержался более чем на 14 часов.

Из Тюмени до Таиланда теперь можно добраться без пересадок
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Задержка рейса#Самолет#Самолеты#Любовь Селезнева
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