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Самолет из Тюмени приземлился в Красноярске только с четвертой попытки

Самолет из Тюмени приземлился в Красноярске только с 4-й попытки из-за урагана

19 ноября 2023, 10:13
Фото: 1MI

Самолет из Тюмени приземлился в Красноярске только с четвертой попытки

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Тюмени в Красноярск, смог только с четвертой попытки приземлить в аэропорту. Из-за ураганного ветра экипаж воздушного судна не мог зайти на посадку.

По данным тг-канала SHOT, прямо сейчас в Красноярске бушует непогода, как и в ряде других городов Сибири. Объявлено штормовое предупреждение — порывы ветра достигают 33 м/с. Красноярцы делятся в социальных сетях фотографиями и видео разрушений.

Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи сообщили, что в Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий на следующей неделе, штормовой ветер с порывами до 16-21 м/с.

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