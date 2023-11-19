Самолет из Тюмени приземлился в Красноярске только с 4-й попытки из-за урагана

По данным тг-канала SHOT, прямо сейчас в Красноярске бушует непогода, как и в ряде других городов Сибири. Объявлено штормовое предупреждение — порывы ветра достигают 33 м/с. Красноярцы делятся в социальных сетях фотографиями и видео разрушений.