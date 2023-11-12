Тюменцы не могут вылететь в Санкт-Петербург. Рейс задержан на 14 часов

В аэропорту Тюмени задержан рейсы в Санкт-Петербург на 14 часов

Более чем на 14 часов задержана отправка из тюменского Рощино самолета авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Борт должен был вылететь в 05:45, однако из-за тумана он был задержан.