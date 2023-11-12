Тюменцы не могут вылететь в Санкт-Петербург. Рейс задержан на 14 часов

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По данным онлайн-табло Рощино, отправка борта отложена до 22:00. На рейс зарегистрировано 125 пассажиров, в том числе трое детей.
Также задержан почти на пять часов вылет рейса авиакомпании Utair Тюмень — Игрим — Толька — 9:25 до 14:00. На рейс зарегистрировано 13 пассажиров. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье утром в тюменском Рощино из-за тумана были задержаны отправка и прибытие более десятка самолетов. В настоящее время ситуация стабилизировалась.