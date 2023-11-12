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В аэропорту Тюмени задержан рейсы в Санкт-Петербург на 14 часов

Тюменцы не могут вылететь в Санкт-Петербург. Рейс задержан на 14 часов

12 ноября 2023, 08:09
Фото: 1MI

В аэропорту Тюмени задержан рейсы в Санкт-Петербург на 14 часов

Более чем на 14 часов задержана отправка из тюменского Рощино самолета авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Борт должен был вылететь в 05:45, однако из-за тумана он был задержан.

По данным онлайн-табло Рощино, отправка борта отложена до 22:00. На рейс зарегистрировано 125 пассажиров, в том числе трое детей.

Также задержан почти на пять часов вылет рейса авиакомпании Utair Тюмень — Игрим — Толька — 9:25 до 14:00. На рейс зарегистрировано 13 пассажиров. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.

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