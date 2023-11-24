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В аэропорту Тюмени оштрафовали стюардессу, курившую на борту самолета

В тюменском аэропорту оштрафовали курившую в самолете стюардессу

24 ноября 2023, 09:55
Фото: 1MI

В аэропорту Тюмени оштрафовали стюардессу, курившую на борту самолета

Девушка решила удовлетворить вредную привычку прямо на борту самолета. Задержавшим ее полицейским пришлось выслушать в свой адрес немало нелестных слов и угроз.

Транспортная полиция аэропорта «Рощино» привлекла к административной ответственности пассажирку рейса «Москва — Тюмень»: 29-летняя москвичка курила электронную сигарету сидя на своем месте.

После приземления в Тюмени, девушку доставили в отдел для составления протокола. Несмотря на трезвое состояние, задержанная вела себя вызывающе, нецензурно выражалась, угрожала и обвиняла стражей порядка в предвзятом отношении.

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В отношении москвички, которая, к слову, работает стюардессой в одной из частных российских авиакомпаний, составлены протоколы по статье о невыполнении законных распоряжений командира судна. Ей предстоит выплатить штраф в размере 2.5 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени оштрафовали авиапассажира на 1 тысячу рублей. Из любопытства мужчина закурил в туалетной комнате самолета.

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