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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:23

Тюменские медики спасли пассажира на борту самолета

Сердце перестало биться. Тюменские медики спасли пассажира на борту самолета

11 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI

Тюменские медики спасли пассажира на борту самолета

Чудесное спасение. Тюменские врачи спасли пассажира с остановкой сердца прямо на борту самолёта. В нужное время и в нужном месте оказались сердечно-сосудистый хирург областной клинической больницы №1 Руслан Абдуллаев и врач-кардиолог Ирина Жилинская.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего по рейсу Москва-Тюмень в минувшие выходные, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В пути, на большой высоте, одному из пассажиров внезапно стало плохо. Он задыхался, по всем признакам это мог быть сердечный приступ. Без экстренной медицинской помощи 40-летний мужчина мог умереть.

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Руслан Абдуллаев и Ирина Жилинская также оказались среди пассажиров этого рейса. Они сразу же начали оказывать попутчику первую помощь. Почти мгновенно диагностировали остановку сердца и приступили к реанимации пациента. Непрямой массаж сердца помог — через четыре минуты оно вновь начало биться.

— Это было настоящим медицинским чудом, которое навсегда останется в памяти пассажиров этого рейса. Вскоре самолёт совершил экстренную посадку в Казани, где уже встречала скорая реанимационная бригада, — поделились в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее «Наш город» рассказывал о чудесном спасении тюменскими хирургами ребенка со сложной патологией — множественными кистами в области селезенки и печени. Маленького пациента наблюдали 120 врачей. Показательную операцию провели в рамках международной конференции «Горизонты детской хирургии».

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