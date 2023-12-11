Сердце перестало биться. Тюменские медики спасли пассажира на борту самолета

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего по рейсу Москва-Тюмень в минувшие выходные, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
В пути, на большой высоте, одному из пассажиров внезапно стало плохо. Он задыхался, по всем признакам это мог быть сердечный приступ. Без экстренной медицинской помощи 40-летний мужчина мог умереть.
Руслан Абдуллаев и Ирина Жилинская также оказались среди пассажиров этого рейса. Они сразу же начали оказывать попутчику первую помощь. Почти мгновенно диагностировали остановку сердца и приступили к реанимации пациента. Непрямой массаж сердца помог — через четыре минуты оно вновь начало биться.
— Это было настоящим медицинским чудом, которое навсегда останется в памяти пассажиров этого рейса. Вскоре самолёт совершил экстренную посадку в Казани, где уже встречала скорая реанимационная бригада, — поделились в региональном департаменте здравоохранения.
Ранее «Наш город» рассказывал о чудесном спасении тюменскими хирургами ребенка со сложной патологией — множественными кистами в области селезенки и печени. Маленького пациента наблюдали 120 врачей. Показательную операцию провели в рамках международной конференции «Горизонты детской хирургии».