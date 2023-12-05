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На горнолыжных курортах Тюмени резко взлетели цены

Выльется в копеечку. На тюменских горнолыжных курортах резко взлетели цены

5 декабря 2023, 10:01
Фото: 1MI

На горнолыжных курортах Тюмени резко взлетели цены

Активный отдых — близко, но уже, кажется, не так доступен. Перед Новогодними праздниками тюменские горнолыжные курорты резко подняли цены на аренду оборудования. Так, например, прокат одного шлема может обойтись тюменцам в 500 рублей в час.
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Отдых

На ближайшем курорте — в черте города есть «Воронинские горки» — полный комплект оборудования в час на одного взрослого обойдется в тысячу рублей, еще 1300 придется отдать за подъемник на весь день. От того, на чем вы предпочитаете кататься — на лыжах или на сноуборде — цены не зависят.

Для ребенка до 12 лет подъемник на весь день стоит 800 рублей, комплект оборудования вместе со шлемом — 900. На этой базе отдыха, кстати, есть два склона — для новичков и опытных спортсменов.

Чуть дальше территориально — на базе отдыха «Кулига парк» — аренда сноуборда и ботинок на час стоит 470 рублей. Комплект с горными лыжами обойдется чуть дороже — 490 в час. Зато аренда шлема сильно дешевле, чем в случае с «Воронинскими горками» — 190 рублей. Подъемник — еще 900.

Зона для активного отдыха есть и в Тобольске. Курорт «Алемасова» расположен среди лесных склонов, в урочище реки Сузгунки. За использование подъемника здесь, в отличие от других курортов, оплата почасовая. До 10 часов — 450 рублей за час, свыше 30 часов — 200 рублей за час. Комплект сноуборда или лыж плюс ботинки — 500 рублей в час. Шлем, горнолыжная маска и палки обойдутся в 100 рублей.

Но конкретно в эти выходные далеко не факт, что курорты будут пользоваться спросом. Синоптики, как уже рассказывал «Наш город», обещают тюменцам аномальные морозы.

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#Общество#Тюмень#Отдых#Цены#Воронинские горки#Лыжи#Инна Доровская#Горнолыжные курорты#Аренда оборудования#Сноуборд
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