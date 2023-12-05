Выльется в копеечку. На тюменских горнолыжных курортах резко взлетели цены

На ближайшем курорте — в черте города есть «Воронинские горки» — полный комплект оборудования в час на одного взрослого обойдется в тысячу рублей, еще 1300 придется отдать за подъемник на весь день. От того, на чем вы предпочитаете кататься — на лыжах или на сноуборде — цены не зависят.