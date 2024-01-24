«Падение спроса и отмена льгот»: какие изменения ждут рынок недвижимости

Хотя специалист по недвижимости Белоусов придерживается иного мнения, он считает, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, в частности роста ключевой ставки до 16%, стоимость вторички может вырасти. К тому же, аналитики «Авито Недвижимости», подводя итоги прошлого года, отметили, что объем предложений вторичных квартир вырос на 10%, а их стоимость на 4% — до 5,5 млн рублей. При том в Тюмени в 4-м квартале запросы на вторичные квартиры увеличился на 6%.