Выходные дни

Как тюменцы будут отдыхать в 2025 году?

Новогодние каникулы 2024–2025 году у тюменцев продлятся 11 дней. Отдыхать жители региона будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Соответствующая информация указана в проекте постановления Министерства труда России о переносе выходных дней в 2025 году.