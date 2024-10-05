Выходные дни

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2024
Как тюменцы будут отдыхать в 2025 году
Правительство России утвердило календарь праздничных и выходных дней на следующий год. Согласно документу, жителей страны, в том числе тюменцев, ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней.
5 октября, 05:22
3 дня выходных! Могут ли тюменцы перейти на четырехдневную рабочую неделю?
15 августа, 09:41
Как тюменцы будут отдыхать в 2025 году?
Новогодние каникулы 2024–2025 году у тюменцев продлятся 11 дней. Отдыхать жители региона будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Соответствующая информация указана в проекте постановления Министерства труда России о переносе выходных дней в 2025 году.
25 июля, 08:55
Когда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году
25 апреля, 07:00
Май 2024: сколько тюменцы будут отдыхать на праздники?
Тюменцев в апреле–мае 2024 года ждут большие выходные. Однако между праздниками придется поработать.
9 апреля, 07:58
2023
Тюменские автобусы будут ходить по расписанию выходных дней
В предстоящие праздники с 4 по 6 ноября включительно автобусы и маршрутки Тюмени будут ходить по расписанию выходных дней.
30 октября 2023, 14:35
Куда можно полететь на ноябрьские праздники из Тюмени?
30 октября 2023, 09:59
В следующий раз тюменцы смогут отдохнуть в феврале
Следующие длинные выходные ждут тюменцев в феврале 2023 года. Во врех регионах страны будет праздноваться День защитника Отечества.
9 января 2023, 08:56
2022
Метеочувствительным тюменцам пора готовиться к перепаду давления
По данным Gismeteo, в это воскресенье, 18 декабря, в нашем городе следует ожидать потепление до 0 °C днем и до - 6 °C ночью. При этом снова пойдёт сильный снег.
15 декабря 2022, 05:01
Вопрос. Праздники повлияют на пенсии?
2 ноября 2022, 11:39

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