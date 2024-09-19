Какая будет погода в Тюменской области в октябре 2024 года?

Тюменская область расположена в зоне резко континентального климата. Это означает, что погода в регионе может кардинально меняться в течение короткого времени. Октябрь — переходный месяц, когда тёплые дни могут сменяться резкими заморозками и снегопадами. В прошлом году средняя температура в октябре колебалась от +5°C до -5°C, что характерно для этой местности. Однако в 2024 году ожидаются свои особенности.