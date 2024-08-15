Новую школу на месте тюменского «Космоса» построит дочка «Мостострой-11»

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Областные власти заключили соответствующий контракт с АО «Институт Тюменьгражданпроект» стоимостью 53,9 миллиона рублей (начальная стоимость закупки составляла 59,9 миллиона рублей). Информация опубликована на портале Госзакупки.
В документации указано, что подрядчик должен в срок до декабря 2025 года выпонить изыскательские работы и подготовить проектную документацию по строительству общеобразовательного учреждения с блоком культурно-досугового центра для дополнительного образования детей.
Известно, что здание новой школы будет пятиэтажным. Общая его площадь составит более 17 тысяч квадратных метров. Сдача в эксплуатацию общеобразовательного учреждении запланирована до 2028 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» до 2035 построят термальный курорт. На реализацию проекта будет потрачено более 45 миллиардов рублей.