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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 13:01

В Тюмени перестанет работать аквапарк

Тюменцы останутся без аквапарка: почему закрывают «Лето-Лето»?

15 августа 2024, 10:44
Фото: Фото: pxhere.com

В Тюмени перестанет работать аквапарк

Аквапарк «Лето-Лето» в Тюмени будет закрыт на две недели. Он не будет работать со 2 по 15 сентября.

В это время ограничение доступа будет действовать на всей территории комплекса, включая аквапарк, термальную зону, отель и ресторан.

Причина закрытия — строительство нового направления — Центра управления здоровьем.

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Кроме того, в официальной группе аквапарка в социальной сети VK сообщается, что в комплексе будет проведена реконструкция. Там будет модернизирован интерьер и зоны отдыха для удобства посетителей.

В настоящее время никаких подробностей об открытии нового центра пока не сообщается.

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Ранее «Наш город» писал, что в аквапарке на севере Тюменской области девушке разорвало промежность. Пострадавшей наложили швы, однако теперь она с трудом ходит. После выписки из больницы девушка хочет подать в суд на аквапарк.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Лето#Строительные работы#Аквапарк
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