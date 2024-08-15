Тюменцы останутся без аквапарка: почему закрывают «Лето-Лето»?

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В это время ограничение доступа будет действовать на всей территории комплекса, включая аквапарк, термальную зону, отель и ресторан.
Причина закрытия — строительство нового направления — Центра управления здоровьем.
Кроме того, в официальной группе аквапарка в социальной сети VK сообщается, что в комплексе будет проведена реконструкция. Там будет модернизирован интерьер и зоны отдыха для удобства посетителей.
В настоящее время никаких подробностей об открытии нового центра пока не сообщается.
Ранее «Наш город» писал, что в аквапарке на севере Тюменской области девушке разорвало промежность. Пострадавшей наложили швы, однако теперь она с трудом ходит. После выписки из больницы девушка хочет подать в суд на аквапарк.