В Тюменской области отца погибшего на СВО военного лишили социальных выплат

В суде супруга и мать погибшего военнослужащего утверждали, что мужчина не имеет право на выплаты за сына, поскольку не исполнял родительские обязанности и даже не общался с ним. Кроме того, выяснилось, что мужчина не присутствовал на похоронах умершего сына.