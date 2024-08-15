В Тюменской области отца погибшего на СВО военного лишили социальных выплат

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В суде супруга и мать погибшего военнослужащего утверждали, что мужчина не имеет право на выплаты за сына, поскольку не исполнял родительские обязанности и даже не общался с ним. Кроме того, выяснилось, что мужчина не присутствовал на похоронах умершего сына.
Тюменец был не согласен с их доводами. Он отметил, что общался с сыном, передавал ему подарки. В суде ему задали вопрос о том, когда это было. Мужчина не смог ответить.
В результате, суд счел, что мужчину нельзя признать ответственным родителем. Отца погибшего на СВО военного лишили социальных выплат.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Курской области пропали еще двое срочников из Тюмени. Речь идет о 20-летних Кирилле Филипе и Владимире Сироткине.