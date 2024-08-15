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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:43

В Тюменской области отца погибшего на СВО военного лишили социальных выплат

В Тюменской области отца погибшего на СВО военного лишили социальных выплат

15 августа 2024, 11:24
Фото: 1MI
В Казанском районе Тюменской области в суд обратились мать и жена погибшего в зоне СВО военного. Они просили лишить отца бойца социальных выплат, поскольку он в полной мере не исполнял родительские обязанности.

В суде супруга и мать погибшего военнослужащего утверждали, что мужчина не имеет право на выплаты за сына, поскольку не исполнял родительские обязанности и даже не общался с ним. Кроме того, выяснилось, что мужчина не присутствовал на похоронах умершего сына.

Тюменец был не согласен с их доводами. Он отметил, что общался с сыном, передавал ему подарки. В суде ему задали вопрос о том, когда это было. Мужчина не смог ответить.

В результате, суд счел, что мужчину нельзя признать ответственным родителем. Отца погибшего на СВО военного лишили социальных выплат.

В Курской области пропали еще двое срочников из Тюмени
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Курской области пропали еще двое срочников из Тюмени. Речь идет о 20-летних Кирилле Филипе и Владимире Сироткине.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#СВО#Участники СВО
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