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Особый противопожарный режим вводится по всей Тюменской области

31 марта 2023, 11:29
Фото: nashgorod.ru

С 3 апреля в лесах Тюменской области вводится особый противопожарный режим

С 3 апреля в Тюменской области вводится особый противопожарный режим. По данным тг-канала Александра Моора, с этого же дня устанавливается пожароопасный сезон в лесах.

Соответствующий документ подписан 31 марта.

«Посещать леса Тюменской области нельзя. Снега там уже нет. Вероятность возникновения пожара велика. Следить за соблюдением запрета будут работники лесной охраны и полицейские», - сообщил губернатор Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что Тюменская область может оказаться в апреле в красной зоне по лесным пожарам. В данный момент в регионе установилась тёплая и сухая погода.

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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Тюменцы#Пожары#Пожарные#Лес#Берегите лес#Происшествия
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