Особый противопожарный режим вводится по всей Тюменской области

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Соответствующий документ подписан 31 марта.
«Посещать леса Тюменской области нельзя. Снега там уже нет. Вероятность возникновения пожара велика. Следить за соблюдением запрета будут работники лесной охраны и полицейские», - сообщил губернатор Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что Тюменская область может оказаться в апреле в красной зоне по лесным пожарам. В данный момент в регионе установилась тёплая и сухая погода.