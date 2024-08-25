Стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты в начале осени этого года могут остаться без работы из-за вступления в силу с 1 сентября изменений в ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа». Согласно нововведению, обязательным условием для работы станет наличие специального разрешения на осуществление пассажирских перевозок. В Тюмени такие разрешения имеют только 15% водителей.