Стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Тюмени

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В большей части предложений о работе отмечено, что опыт работы не нужен. От будущего сотрудника требуется наличие водительского удостоверение категории B со стажем вождения более 3-х лет, знание города и умение пользоваться навигатором. Работодатели обещают доход от 3 тысяч рублей за восьмичасовую смену на тарифе «Эконом».
Чуть больше заработок, до 203 тысяч рублей, предлагают водителям грузотакси. Рассматриваются, в том числе, кандидаты в возрасте старше 45 лет и с нарушениями здоровья.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты в начале осени этого года могут остаться без работы из-за вступления в силу с 1 сентября изменений в ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа». Согласно нововведению, обязательным условием для работы станет наличие специального разрешения на осуществление пассажирских перевозок. В Тюмени такие разрешения имеют только 15% водителей.