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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Тюменские таксисты зарабатывают от 80 до 160 тысяч рублей

Стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Тюмени

25 августа 2024, 04:23
Фото: 1MI

Тюменские таксисты зарабатывают от 80 до 160 тысяч рублей

Заработная плата водителей такси в областной столице варьируется от 80 до 160 тысяч рублей. Такие данные указаны в опубликованных на сайтах по поиску работы вакансиях.

В большей части предложений о работе отмечено, что опыт работы не нужен. От будущего сотрудника требуется наличие водительского удостоверение категории B со стажем вождения более 3-х лет, знание города и умение пользоваться навигатором. Работодатели обещают доход от 3 тысяч рублей за восьмичасовую смену на тарифе «Эконом».

Чуть больше заработок, до 203 тысяч рублей, предлагают водителям грузотакси. Рассматриваются, в том числе, кандидаты в возрасте старше 45 лет и с нарушениями здоровья.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты в начале осени этого года могут остаться без работы из-за вступления в силу с 1 сентября изменений в ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа». Согласно нововведению, обязательным условием для работы станет наличие специального разрешения на осуществление пассажирских перевозок. В Тюмени такие разрешения имеют только 15% водителей.

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