Четверо детей едва не погибли при пожаре в тюменской деревне

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Четверо детей едва не погибли во время пожара, произошедшего утром 3 июля в деревне Анисимовка Ялуторовского района. В частном доме, где проживала многодетная семья, произошло короткое замыкание розетки, в которую был включен электронагреватель воды.
Кухню быстро заволокло дымом, на который среагировал пожарный извещатель. Дети, спавшие в соседних комнатах, проснулись от громкого звука. Старшая девочка — 16-летняя Юлия, сразу вывела младших сестер и брата из горящего дома.
Выяснилось, что родители уехали в лес за ягодами и не стали будить детей. Здоровью и жизни ребят ничего не угрожает.
Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью от удара молнии загорелся двухэтажный дом. Пожар охватил 120 квадратных метров площади.