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Четверо детей едва не погибли при пожаре в тюменской деревне

Четверо детей едва не погибли при пожаре в тюменской деревне

4 июля 2024, 08:47
Фото: МЧС Тюменской области
Родители уехали в лес, оставив детей одних дома. Ребят спас пожарный извещатель, который среагировал на задымление.
Сюжет
Дети

Четверо детей едва не погибли во время пожара, произошедшего утром 3 июля в деревне Анисимовка Ялуторовского района. В частном доме, где проживала многодетная семья, произошло короткое замыкание розетки, в которую был включен электронагреватель воды.

Кухню быстро заволокло дымом, на который среагировал пожарный извещатель. Дети, спавшие в соседних комнатах, проснулись от громкого звука. Старшая девочка — 16-летняя Юлия, сразу вывела младших сестер и брата из горящего дома.

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Выяснилось, что родители уехали в лес за ягодами и не стали будить детей. Здоровью и жизни ребят ничего не угрожает.

Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью от удара молнии загорелся двухэтажный дом. Пожар охватил 120 квадратных метров площади.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Пожары
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