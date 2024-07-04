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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Таксисты в Тюмени зарабатывают незаконной торговлей алкоголем

Таксисты в Тюмени зарабатывают незаконной торговлей алкоголем

4 июля 2024, 05:25
Фото: 1MI
Водители предлагают клиентам купить спиртное по завышенной стоимости. Но большинство пассажиров цены на алкоголь в ночное время не пугают.

Тюменские таксисты предлагают пассажирам купить у них спиртные напитки в ночное время. Таким образом они нарушают запрет на торговлю алкоголем с 21:00 до 08:00, рассказал один из таксистов Ura.ru.

«Этим грешат как таксисты, работающие на агрегаторов, так и „бомбилы“, которые подбирают пассажиров. Клиентам, которые хотят выпить в ночное время, они предлагают приобрести алкоголь. Напитки у водителей стоят в два-три раза дороже, чем в обычных магазинах. Но многих пассажиров это не останавливает», — поделился собеседник.
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По его словам, некоторые таксисты не только торгуют алкоголем, но и подсказывают клиентам за чаевые адреса ночных алкомаркетов.

«За 100-200 рублей в качестве чаевых пассажира могут доставить до ближайшего магазина, который торгует водкой по ночам. Для Тюмени это теперь тоже нормальная практика», — добавил таксист.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области хотят ограничить продажу алкоголя в общепите. Ограничения коснутся заведений, расположенных вблизи жилых домов.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Нарушения#Такси#Магазины#Продажа#Продажа алкоголя
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