Таксисты в Тюмени зарабатывают незаконной торговлей алкоголем

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Тюменские таксисты предлагают пассажирам купить у них спиртные напитки в ночное время. Таким образом они нарушают запрет на торговлю алкоголем с 21:00 до 08:00, рассказал один из таксистов Ura.ru.
«Этим грешат как таксисты, работающие на агрегаторов, так и „бомбилы“, которые подбирают пассажиров. Клиентам, которые хотят выпить в ночное время, они предлагают приобрести алкоголь. Напитки у водителей стоят в два-три раза дороже, чем в обычных магазинах. Но многих пассажиров это не останавливает», — поделился собеседник.
По его словам, некоторые таксисты не только торгуют алкоголем, но и подсказывают клиентам за чаевые адреса ночных алкомаркетов.
«За 100-200 рублей в качестве чаевых пассажира могут доставить до ближайшего магазина, который торгует водкой по ночам. Для Тюмени это теперь тоже нормальная практика», — добавил таксист.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области хотят ограничить продажу алкоголя в общепите. Ограничения коснутся заведений, расположенных вблизи жилых домов.