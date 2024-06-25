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В Тюмени от удара молнии загорелся дом

От удара молнии под Тюменью загорелся частный дом. ВИДЕО

25 июня 2024, 02:16
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени от удара молнии загорелся дом

Горящий двухэтажный дом в деревне Патрушева тушили 20 пожарных. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В тюменской деревне Патрушева от удара молнии загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧС Тюмень».

«В Патрушева от удара молнии загорелся дом на Солнечной возле зоопарка», — пишет очевидец.
Видео: МЧС Тюменской области

В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило около 19 часов вечера. К моменту прибытия пожарных наблюдалось горение кровли. Пожар охватил 150 квадратных метров площади, его тушили 20 человек. Обошлось без пострадавших и погибших.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском селе при пожаре в частном доме погиб мужчина. Его тело было обнаружено в ходе тушения огня.

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