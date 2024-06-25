От удара молнии под Тюменью загорелся частный дом. ВИДЕО

В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило около 19 часов вечера. К моменту прибытия пожарных наблюдалось горение кровли. Пожар охватил 150 квадратных метров площади, его тушили 20 человек. Обошлось без пострадавших и погибших.