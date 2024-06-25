От удара молнии под Тюменью загорелся частный дом. ВИДЕО

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
В тюменской деревне Патрушева от удара молнии загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧС Тюмень».
«В Патрушева от удара молнии загорелся дом на Солнечной возле зоопарка», — пишет очевидец.
В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило около 19 часов вечера. К моменту прибытия пожарных наблюдалось горение кровли. Пожар охватил 150 квадратных метров площади, его тушили 20 человек. Обошлось без пострадавших и погибших.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском селе при пожаре в частном доме погиб мужчина. Его тело было обнаружено в ходе тушения огня.