В Тюменской области выпал обильный град

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
О выпавших твердых осадках в социальных сетях начали сообщать жители Казанского района. Информацию передает телеграм-канал темы Тюмени. Как сообщила местная жительница, осадки хоть и были небольшими, но обильными. После них было похоже, что выпал снег.
При этом многие в комментариях ожидают град и в Тюмени, однако там таких осадков синоптики не передавали. Сейчас в городе идет сильный ливень вместе с ветром. Накрыл он практически весь город.