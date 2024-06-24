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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Тюменской области выпал обильный град

В Тюменской области выпал обильный град

24 июня 2024, 13:30
Фото: 1MI
Непогода пришла во все части Тюменской области. При этом, если где-то начался сильный дождь и ветер, в других местах выпал град. Его синоптики передавали только в северных районах области.

О выпавших твердых осадках в социальных сетях начали сообщать жители Казанского района. Информацию передает телеграм-канал темы Тюмени. Как сообщила местная жительница, осадки хоть и были небольшими, но обильными. После них было похоже, что выпал снег.

При этом многие в комментариях ожидают град и в Тюмени, однако там таких осадков синоптики не передавали. Сейчас в городе идет сильный ливень вместе с ветром. Накрыл он практически весь город.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Непогода
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