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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

На место депутата гордумы в Тобольске претендует ветеран СВО

С передовой — во власть. На место депутата в Тобольске претендует ветеран СВО

24 июня 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney

На место депутата гордумы в Тобольске претендует ветеран СВО

На место в Городскую Думу Тобольска претендует ветеран зоны СВО Петр Петрович. Сейчас он до сих пор находится на передовой, но руководство готово его отпустить для подачи документов.

Информацию о кандидате в депутаты передает зампредседателя Тобольской городской думы, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Никитин. По его словам, сейчас Петр Владимирович служит в зоне СВО как офицер отделения кадров. Однако, руководство его части готово дать отпуск бойцу, чтобы тот мог подать документы. А если депутатом его изберут — то приостановить действие контракта.

Кроме того, Никитин отметил, что до ухода на передовую Петр Петрович был депутатом Тобольского района и обладает качествами, необходимыми для улучшения жизни в Тобольске. Также зампредседатель пообещал, что они готовы поддержать своего соратника.

Ранее сообщалось о кандидате в депутаты из Тобольска, погибшем в зоне СВО. Он планировал выступать в выборах как коммунист.

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