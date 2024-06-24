С передовой — во власть. На место депутата в Тобольске претендует ветеран СВО

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Информацию о кандидате в депутаты передает зампредседателя Тобольской городской думы, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Никитин. По его словам, сейчас Петр Владимирович служит в зоне СВО как офицер отделения кадров. Однако, руководство его части готово дать отпуск бойцу, чтобы тот мог подать документы. А если депутатом его изберут — то приостановить действие контракта.
Кроме того, Никитин отметил, что до ухода на передовую Петр Петрович был депутатом Тобольского района и обладает качествами, необходимыми для улучшения жизни в Тобольске. Также зампредседатель пообещал, что они готовы поддержать своего соратника.
Ранее сообщалось о кандидате в депутаты из Тобольска, погибшем в зоне СВО. Он планировал выступать в выборах как коммунист.