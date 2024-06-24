С передовой — во власть. На место депутата в Тобольске претендует ветеран СВО

Информацию о кандидате в депутаты передает зампредседателя Тобольской городской думы, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Никитин. По его словам, сейчас Петр Владимирович служит в зоне СВО как офицер отделения кадров. Однако, руководство его части готово дать отпуск бойцу, чтобы тот мог подать документы. А если депутатом его изберут — то приостановить действие контракта.