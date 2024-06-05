Держал оборону два дня: на СВО погиб мастер спорта из Тюмени

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Выступал тюменец за федерацию Кургана. После — начал работать тренером в Вагайском районе, где отработал меньше года, перейдя на работу в родной институт, где преподавал на кафедре лыжного спорта.
На СВО попал в прошлом году, где в звании младшего сержанта начал командовать разведывательного взвода. Погиб 1 апреля 2024 года. Его отряд занял стратегически важную позицию и удерживал ее под натиском противника два дня.
Похороны Артема еще не состоялись, как «Нашему Городу» рассказали в родном ВУЗе погибшего — родные заказали дополнительную экспертизу, потому что до сих пор не верят, что он погиб.
Ранее сообщалось о бойце СВО, погибшем там через два месяца после заключения контракта.