Держал оборону два дня: на СВО погиб мастер спорта из Тюмени

В зоне СВО погиб мастер спорта по полиатлону из Тюмени

В зоне СВО погиб уроженец Тюмени, мастер спорта по полиатлону и командир разведвзвода Артем Самарин. О смерти бойца сообщили в вузе, где он учился — Шадринском государственном педагогическом университете. Здесь Артем Самарин получил диплом, а также — стал мастером спорта по полиатлону.