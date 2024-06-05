nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В зоне СВО погиб мастер спорта по полиатлону из Тюмени

Держал оборону два дня: на СВО погиб мастер спорта из Тюмени

5 июня 2024, 12:11
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб мастер спорта по полиатлону из Тюмени

В зоне СВО погиб уроженец Тюмени, мастер спорта по полиатлону и командир разведвзвода Артем Самарин. О смерти бойца сообщили в вузе, где он учился — Шадринском государственном педагогическом университете. Здесь Артем Самарин получил диплом, а также — стал мастером спорта по полиатлону.

Выступал тюменец за федерацию Кургана. После — начал работать тренером в Вагайском районе, где отработал меньше года, перейдя на работу в родной институт, где преподавал на кафедре лыжного спорта.

На СВО попал в прошлом году, где в звании младшего сержанта начал командовать разведывательного взвода. Погиб 1 апреля 2024 года. Его отряд занял стратегически важную позицию и удерживал ее под натиском противника два дня.

В зоне СВО погиб юный тюменец с позывным «Цыпа»
Узнать подробнее
Фото: ВК ШГПУ

Похороны Артема еще не состоялись, как «Нашему Городу» рассказали в родном ВУЗе погибшего — родные заказали дополнительную экспертизу, потому что до сих пор не верят, что он погиб.

Ранее сообщалось о бойце СВО, погибшем там через два месяца после заключения контракта.

Читайте также:
35-летний тюменец уехал на СВО и через два месяца погибУчастника СВО, избившего прохожего за желтые очки, освободили от уголовного наказанияТюменский боец СВО при загадочных обстоятельствах пропал на передовой
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Тюмень#Новости тюмени#Курганская область#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь
Ишим на критическом уровне, Тура мелеет. Что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 04:53
Наводнения и засуха! Тюменскую область ждут пугающие погодные перспективы
Сегодня, 08:52
Подрался, выпил, с моста! История гибели 22-летнего тюменца шокировала весь город
Сегодня, 09:50
Пытка адским пеклом! Крик души тюменки о невыносимости городской жизни в жару
Сегодня, 07:11
«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы
Вчера, 04:52
"