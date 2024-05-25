Участника СВО, избившего прохожего за желтые очки, освободили от уголовного наказания

Напомним, инцидент произошел летом 2023 года. По словам военного, причиной конфликта стали насмешки и оскорбления со стороны тюменца. Участник СВО рассказал, что он шел по улице, внезапно споткнулся, не упал, но со стороны выглядел комично. Увидевший данный конфуз прохожий сначала посмеялся, а затем начал оскорблять военного. В результате завязалась драка.