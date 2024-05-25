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Участника СВО из Тюмени оштрафовали на 40 тысяч рулей за избиение прохожего

Участника СВО, избившего прохожего за желтые очки, освободили от уголовного наказания

25 мая 2024, 11:00
Фото: 1MI

Участника СВО из Тюмени оштрафовали на 40 тысяч рулей за избиение прохожего

Военного оштрафовали на 40 тысяч рублей. Такое решение вынес суд. От уголовной ответственности боец был освобожден, так как вред здоровью, причиненный пострадавшему, квалифицировали как средней тяжести.
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Суд

Также на решение суда повлиял и тот факт, что ранее мужчину к ответственности не привлекали, пишет 72.RU.

«Обвиняемый на почве личных неприязненных отношений из-за нецензурной брани и распыленного слезоточивого вещества нанес не менее семи ударов кулаками в область живота, от чего тот (участник конфликта) упал и ударился рукой», — установили следователи.

Мужчина вину признал и выплатил пострадавшему 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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Напомним, инцидент произошел летом 2023 года. По словам военного, причиной конфликта стали насмешки и оскорбления со стороны тюменца. Участник СВО рассказал, что он шел по улице, внезапно споткнулся, не упал, но со стороны выглядел комично. Увидевший данный конфуз прохожий сначала посмеялся, а затем начал оскорблять военного. В результате завязалась драка.

У пострадавшего, правда, была другая версия. По его словам, боец сам подошел к нему и начал замахиваться — мужчине не понравились его желтые очки.

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