Участника СВО, избившего прохожего за желтые очки, освободили от уголовного наказания

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:08
Также на решение суда повлиял и тот факт, что ранее мужчину к ответственности не привлекали, пишет 72.RU.
«Обвиняемый на почве личных неприязненных отношений из-за нецензурной брани и распыленного слезоточивого вещества нанес не менее семи ударов кулаками в область живота, от чего тот (участник конфликта) упал и ударился рукой», — установили следователи.
Мужчина вину признал и выплатил пострадавшему 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Напомним, инцидент произошел летом 2023 года. По словам военного, причиной конфликта стали насмешки и оскорбления со стороны тюменца. Участник СВО рассказал, что он шел по улице, внезапно споткнулся, не упал, но со стороны выглядел комично. Увидевший данный конфуз прохожий сначала посмеялся, а затем начал оскорблять военного. В результате завязалась драка.
У пострадавшего, правда, была другая версия. По его словам, боец сам подошел к нему и начал замахиваться — мужчине не понравились его желтые очки.