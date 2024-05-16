Тюменский боец СВО при загадочных обстоятельствах пропал на передовой

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Николай уехал на СВО в мае 2023 года из чувства патриотизма. В августе он перестал выходить на связь, хотя о этого регулярно отправлял сообщения родным, пишет Е1.
Дочь Николая рассказала журналистам, что официальная версией является «самовольное оставление части», однако в это она не верит: с девушкой ни разу не связывались представители военной прокуратуры, а телефон бойца продолжает работать.
Представители общественных организаций, которые занимаются поиском пропавших без вести на СВО бойцов, заявили, что Николай мог погибнуть на поле боя. Родственники же склонны считать, что тюменец находится в плену.
Ранее «Наш город» писал об уроженце Таджикистана, который попал на СВО через Тюмень.