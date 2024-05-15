«Сам попросился»: уроженец Таджикистана рассказал, как попал на СВО через Тюмень

В Таджикистане Мирохмат прошел срочную службу в мотострелковом подразделении, окончил учебный центр по подготовке прапорщиков, отслужил по контракту три года в комендантском батальоне и охранял «Дворец нации» в Душанбе. По его словам, он практически жил на службе, но контракт продлевать не стал из-за серьезных изменений условий платы труда.