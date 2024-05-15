«Сам попросился»: уроженец Таджикистана рассказал, как попал на СВО через Тюмень

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Недавно Мирохмат приехал из Донбасса в Тюмень, чтобы оформить российское гражданство и получить паспорт. Мужчина рассказал «Вслух.ру», как ему удалось исполнить мечту и попасть в российскую армию.
В Таджикистане Мирохмат прошел срочную службу в мотострелковом подразделении, окончил учебный центр по подготовке прапорщиков, отслужил по контракту три года в комендантском батальоне и охранял «Дворец нации» в Душанбе. По его словам, он практически жил на службе, но контракт продлевать не стал из-за серьезных изменений условий платы труда.
Чтобы прокормить семью, мужчина освоил сразу несколько специальностей и уехал на поиски работы в Тюменскую область. Там он успел поработать монтажником, арматурщиком, плотником и машинистом башенного крана.
Помимо этого, мужчина три года проработал бригадиром грузчиков на комбинате в Усть-Каменогорске. Однако все это время он мечтал о службе в армии России.
«Я нашел в интернете объявление о мобилизации граждан на СВО, позвонил в военкомат и попросился на военную службу. Мне отказали, поскольку я не был гражданином России, а это могло обернуться международным скандалом. Но с изменением законодательства мне предложили подписать контракт», — рассказал Мирохмат.
1 сентября, после заключения контракта, мужчину направили на переподготовку в Ростов, а уже оттуда — на Донбасс, где служил в пехоте на Краснолиманском направлении. Позже бойца назначили командиром минометного расчета. По словам Мирохмата, сослуживцы его уважают и ценят.
За участие в специальной военной операции мужчина награжден медалями «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества» и «За участие в СВО». Сейчас боец воюет на Авдеевском направлении.
Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб контрактник из Тюменской области Николай Захаров. Мужчина ушел на службу в начале декабря 2023 года.