В Тюмени построят разводной мост, а «Центральный» рынок отдадут в частные руки

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Вагайский район придет большая вода. По словам главы региона, река Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе. Так, первый крупный населенный пункт по течению — село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.
В Тюмени планируют строительство разводного моста, заявил мэр Руслан Кухарук. Объект может появиться на участке между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Кроме возведения разводного моста, было предложено строительство «Дощаника» и «Морского узла».
Не все объекты, пусть и, своего рода, исторические, город готов держать на балансе. Так, сегодня стало известно, что муниципальные власти планируют продать акции рынка «Центральный». Вместе с ними, новому владельцу перейдет в собственность здание рынка на улице Герцена. Стоимость лота составляет более 257 миллионов рублей. Общая площадь объекта — семь тысяч квадратных метров.
Уроженец Таджикистана уехал в зону проведения специальной военной операции в Украине через Тюмень. В Таджикистане боец Мирохмат прошел срочную службу в мотострелковом подразделении, окончил учебный центр по подготовке прапорщиков, отслужил по контракту три года в комендантском батальоне и охранял «Дворец нации» в Душанбе. Позднее таджикистанец планирует оформить российское гражданство и получить паспорт.
Май 2024 года стал одним из самых холодных за всю историю Тюмени. Вроде бы только жители областной столице порадовались приходу весны и тепла, как снег в Тюмени 3 мая замел улицы города, а температура воздуха упала до -2 градусов. По словам метеоролога Александра Шувалова, прогнозов по поводу предстоящего лета много, и все они частично противоречат друг другу. В ближайшее время, холода ожидаются в европейской части, а достаточно теплая погода, то есть положительная аномалия температуры ожидается в Западной и Восточной Сибири, прогнозирует Шувалов.