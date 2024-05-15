В Тюмени построят разводной мост, а «Центральный» рынок отдадут в частные руки

Май 2024 года стал одним из самых холодных за всю историю Тюмени. Вроде бы только жители областной столице порадовались приходу весны и тепла, как снег в Тюмени 3 мая замел улицы города, а температура воздуха упала до -2 градусов. По словам метеоролога Александра Шувалова, прогнозов по поводу предстоящего лета много, и все они частично противоречат друг другу. В ближайшее время, холода ожидаются в европейской части, а достаточно теплая погода, то есть положительная аномалия температуры ожидается в Западной и Восточной Сибири, прогнозирует Шувалов.