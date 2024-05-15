Моор: «Большая вода прибывает в Вагайский район»

По словам главы региона, большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе. Так, первый крупный населенный пункт по течению — село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.