Моор: «Большая вода прибывает в Вагайский район»

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
По словам главы региона, большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе. Так, первый крупный населенный пункт по течению — село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.
«На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 см. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район», — сообщил Моор.
Губернатор отметил, что группировка сил в Вагайском районе будет усилена. Утром туда отправились 52 сотрудника МЧС.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область не получит федеральных денег на устранение последствий паводка.