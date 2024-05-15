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В Тюменской области обострилась паводковая обстановка

Моор: «Большая вода прибывает в Вагайский район»

15 мая 2024, 10:57
Фото: 1MI

В Тюменской области обострилась паводковая обстановка

Паводковая ситуация в Тюменской области вновь обострилась. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор региона Александр Моор.

По словам главы региона, большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе. Так, первый крупный населенный пункт по течению — село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.

«На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 см. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район», — сообщил Моор.

Губернатор отметил, что группировка сил в Вагайском районе будет усилена. Утром туда отправились 52 сотрудника МЧС.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область не получит федеральных денег на устранение последствий паводка.

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