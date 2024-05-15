«Аномалии будут случаться чаще»: каким будет лето 2024 в Тюмени после снежного мая?

Метеоролог подчеркнул, что невозможно точно определить, каким будет лето в Тюменской области в этом году. Прогнозы на сезон не всегда бывают точными, поэтому полагаться на них было бы слишком большой авантюрой. Ситуация с циклонами меняется постоянно.