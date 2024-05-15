«Аномалии будут случаться чаще»: каким будет лето 2024 в Тюмени после снежного мая?

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
К такому горожане оказались не готовы и стали задаваться вопросом о том, каким же тогда будет лето.
Метеоролог и руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал «Нашему городу», что аномалии преследуют тюменцев уже давно и неожиданные погодные явления будут случаться все чаще:
«В апреле у нас была фантастически положительная аномалия на всей европейской территории. В то же самое время в Западной Сибири довольно часто случались холода. Так что, аномалии нас преследуют и будут преследовать все чаще и чаще. Это одно из проявлений глобальных изменений климата. Так что, рассчитывать на спокойную жизнь в ближайшее время нам, наверное, не приходится. Вот так и будем находиться в разных фазах колебания этого климата и погоды», — рассказывает эксперт.
По его словам, это частично связано и с экологической ситуацией.
По словам Александра Шувалова, прогнозов по поводу предстоящего лета много и все они частично противоречат друг другу. Эксперт прокомментировал народные прогнозы о том, что холодная весна предвещает аномально жаркое лето:
«Давайте не будем забывать, что прогнозы даются при осреднении по всему северному полушарию. А именно так сформулирован прогноз, который гласит, что в 2024 году будет самое жаркое лето. Тут скорее имеется в виду средняя температура по всему полушарию. Но при этом упускается из виду, что в какой-то части может быть очень жарко и засушливо, а в какой-то части может быть весьма-весьма холодно. Например, как сейчас. Холода ожидаются в европейской части, а достаточно теплая погода, то есть положительная аномалия температуры ожидается в Западной и Восточной Сибири. К примеру, в Иркутске в ближайшее время ожидается потепление до 28 градусов. В нашей стране может получиться так, что какие-то регионы будут купаться в тепле, а Сибирь будет находиться в холодных воздушных массах. Или наоборот»
Метеоролог подчеркнул, что невозможно точно определить, каким будет лето в Тюменской области в этом году. Прогнозы на сезон не всегда бывают точными, поэтому полагаться на них было бы слишком большой авантюрой. Ситуация с циклонами меняется постоянно.
Прокомментировал специалист и снег, который выпал в некоторых частях Тюменской области 13 мая.
«Ничего. Все растает очень быстро. Челябинска и Кургана тоже коснулись холода, там прошел снег. Но уже с 16 мая в Тюменской области дневная температура повысится до +15 градусов», — заключил Александр Шувалов.
В сервисах Gismeteo и Яндекс. Погода уже сделали предварительный прогноз на лето. Судя по ним, тюменское лето не будет отличаться аномалиями. С июня по август 2024 года температура не превысит среднемесячных показателей.
Температурная норма в Тюменской области в первый месяц лета составляет 17 градусов тепла. Данные приведены за 29 лет климатических исследований.
В июле ожидается температура в среднем выше +19 градусов. Правда в середине лета могут быть дожди. В конце лета в Тюменской области также не ожидается превышения среднемесячной нормы в +16 градусов.
В описании к прогнозу говорится, что в итоге ситуация может поменяться, так как он основан на многолетних наблюдениях.