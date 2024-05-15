Рынок в центре Тюмени продают за 257 млн рублей

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Общее количество акций достигает более 195 тысяч, а номинальная стоимость каждой — одна тысяча рублей. Начальная стоимость лота составляет более 257 миллионов рублей, следует из документов.
Коммерсант, который приобретет акции, станет владельцем трехэтажного здания на улице Герцена. Общая площадь объекта — семь тысяч квадратных метров.
Заявки участников принимаются до 23 мая, а сами торги пройдут 31 мая на площадке «Российского аукционного дома». Уставный капитал принадлежащего городским властям АО «Рынок», которое сейчас владеет зданием, составляет 195,3 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в рамках КРТ снесут 132 жилых дома.