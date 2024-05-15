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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Тюменский ранок «Центральный» выставили на продажу

Рынок в центре Тюмени продают за 257 млн рублей

15 мая 2024, 13:38
Фото: 1MI

Тюменский ранок «Центральный» выставили на продажу

Власти Тюмени выставили на продажу акции рынка «Центральный», следует из документации к лоту, которая размещена в открытом доступе.

Общее количество акций достигает более 195 тысяч, а номинальная стоимость каждой — одна тысяча рублей. Начальная стоимость лота составляет более 257 миллионов рублей, следует из документов.

Коммерсант, который приобретет акции, станет владельцем трехэтажного здания на улице Герцена. Общая площадь объекта — семь тысяч квадратных метров.

Заявки участников принимаются до 23 мая, а сами торги пройдут 31 мая на площадке «Российского аукционного дома». Уставный капитал принадлежащего городским властям АО «Рынок», которое сейчас владеет зданием, составляет 195,3 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в рамках КРТ снесут 132 жилых дома.

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