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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В Тюмени планируют построить разводной мост

Кухарук заявил о строительстве разводного моста в Тюмени

15 мая 2024, 11:31
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени планируют построить разводной мост

В столице Тюменской области могут построить разводной мост. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук, выступая на заседании Координационного совета.

Речь идет об участке между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Кроме возведения разводного моста, было предложено строительство «Дощаника» и «Морского узла».

По словам градоначальника Кухарука, даже самый уникальный мост, можно построить только тогда, когда он создается всеми вместе и с теми людьми, которые являются профессионалами в части проектирования и строительства мостов, передает ura.ru.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени до 2040 года построят мост через реку Туру. Его возведут между ДОКом и Березняки — он свяжет Салаирский тракт и район Бабарынка.

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