Кухарук заявил о строительстве разводного моста в Тюмени

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Речь идет об участке между улицами Профсоюзной и Челюскинцев. Кроме возведения разводного моста, было предложено строительство «Дощаника» и «Морского узла».
По словам градоначальника Кухарука, даже самый уникальный мост, можно построить только тогда, когда он создается всеми вместе и с теми людьми, которые являются профессионалами в части проектирования и строительства мостов, передает ura.ru.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени до 2040 года построят мост через реку Туру. Его возведут между ДОКом и Березняки — он свяжет Салаирский тракт и район Бабарынка.