Спрос на покупку дач вырос в Тюменской области более чем в пять раз

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
По данным на первый квартал 2024 года в Тюменской области были выставлены на продажу 5.2 тысячи дач, что на 18% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год спрос на покупку дач вырос в 5.5 раза, рассказал специалист агентства недвижимости «Сова» Евгений Прокопюк РБК Тюмень.
Эксперт отметил, что рост спроса привел к росту цен на дачи. Так, их средняя стоимость за год выросла на 33% — до 2.6 миллиона рублей.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на дачи выросли на всех трактах. Повышение составляет от 5% до 100% — зависит от сегмента. Рост цен связан с повышением стоимости земли, высоким спросом на покупку загородной недвижимости и развитием инфраструктуры по трактам — строительством социально значимых объектов, магазинов, увеличением количества общественного транспорта», — пояснила заместитель руководителя офиса агентства недвижимости «Сова» Елена Шадрина.
Кроме того, в Тюменской области подорожала и аренда дач — на 10-20% за год. Сейчас дачу можно арендовать в среднем за 10-30 тысяч рублей. Чаще всего тюменцы арендуют дачи на Московском, Салаирском и Велижанском трактах.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выросло количество новостроек на рынке недвижимости. На данный момент квартиры в новостройках стоят в среднем 7 миллионов рублей.