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Published Сегодня, 03:02

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Updated Сегодня, 03:04

В Тюменской области спрос на покупку дач вырос в 5.5 раза

Спрос на покупку дач вырос в Тюменской области более чем в пять раз

13 мая 2024, 03:02
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области спрос на покупку дач вырос в 5.5 раза

В общей сложности в регионе выставили на продажу более 5 тысяч дач. Их средняя стоимость составила 2.6 миллиона рублей.

По данным на первый квартал 2024 года в Тюменской области были выставлены на продажу 5.2 тысячи дач, что на 18% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год спрос на покупку дач вырос в 5.5 раза, рассказал специалист агентства недвижимости «Сова» Евгений Прокопюк РБК Тюмень.

Эксперт отметил, что рост спроса привел к росту цен на дачи. Так, их средняя стоимость за год выросла на 33% — до 2.6 миллиона рублей.

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«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на дачи выросли на всех трактах. Повышение составляет от 5% до 100% — зависит от сегмента. Рост цен связан с повышением стоимости земли, высоким спросом на покупку загородной недвижимости и развитием инфраструктуры по трактам — строительством социально значимых объектов, магазинов, увеличением количества общественного транспорта», — пояснила заместитель руководителя офиса агентства недвижимости «Сова» Елена Шадрина.

Кроме того, в Тюменской области подорожала и аренда дач — на 10-20% за год. Сейчас дачу можно арендовать в среднем за 10-30 тысяч рублей. Чаще всего тюменцы арендуют дачи на Московском, Салаирском и Велижанском трактах.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выросло количество новостроек на рынке недвижимости. На данный момент квартиры в новостройках стоят в среднем 7 миллионов рублей.

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