Спрос на покупку дач вырос в Тюменской области более чем в пять раз

По данным на первый квартал 2024 года в Тюменской области были выставлены на продажу 5.2 тысячи дач, что на 18% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год спрос на покупку дач вырос в 5.5 раза, рассказал специалист агентства недвижимости «Сова» Евгений Прокопюк РБК Тюмень.