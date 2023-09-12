Новый мост через Туру свяжет два крупных района Тюмени

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Также в документе отмечено, что еще один мост через Туру к 2040 году возведут в районе улиц Щербакова, 2-я Луговой — до улицы Коммунистической.
На разработку проектной документации путепровода на Щербакова из городского бюджета предусмотрено порядка 117,5 миллионов рублей. Документы для строительство подготовит ООО «ПИИ Тюменьдорпроект», дочерняя фирма компании «Мостострой-11». Компания одержала победу в ранее проведенной закупке тюменских властей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение ближайших 17 лет построят мост через Туру только для пешеходов. Он соединит мост соединит «Европейский берег» и «Царскую пристань» и расположится в районе улиц Сургутской и Береговой.