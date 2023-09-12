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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 08:20

Новый мост через Туру свяжет два крупных района Тюмени

Новый мост через Туру свяжет два крупных района Тюмени

12 сентября 2023, 07:06
Фото: Генплан развития Тюмени до 2040 года
В Тюмени до 2040 года построят мост через реку Туру. Его возведут между ДОКом и Березняки — он свяжет Салаирский тракт и район Бабарынка. Такая информация указана в Генеральном плане развития города.

Также в документе отмечено, что еще один мост через Туру к 2040 году возведут в районе улиц Щербакова, 2-я Луговой — до улицы Коммунистической.

На разработку проектной документации путепровода на Щербакова из городского бюджета предусмотрено порядка 117,5 миллионов рублей. Документы для строительство подготовит ООО «ПИИ Тюменьдорпроект», дочерняя фирма компании «Мостострой-11». Компания одержала победу в ранее проведенной закупке тюменских властей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение ближайших 17 лет построят мост через Туру только для пешеходов. Он соединит мост соединит «Европейский берег» и «Царскую пристань» и расположится в районе улиц Сургутской и Береговой.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Генплан#Река Тура
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