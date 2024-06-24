Плавал там, где запрещено. На базе отдыха под Тюменью утонул мужчина

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Информацию об утопленнике передает Управление МЧС по Тюменской области. Известно, что мужчина, находясь на базе отдыха пошел плавать не на общественном пляже, а в запрещенной зоне, где людей не было.
Вероятно, он утонул, так и не докричавшись до людей, которые могли бы помочь. По некоторым данным утонувшему был 21 год.
Искать мужчину начали после его пропажи. В итоге водолазы спустя сутки смогли извлечь тело. Информацию об утопленнике передали правоохранительным органам. Расследованием гибели мужчины будут заниматься они.
Напомним, что в Тюмени с началом пляжного сезона продолжают фиксировать людей, утонувших из-за безответственного отношения к воде и выделенным зонам для купания. Так, в Тобольском районе тоже утонул мужчина, купаясь в неположенном месте.