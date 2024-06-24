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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Купаясь в запрещенном месте, на базе отдыха под Тюменью утонул мужчина

Плавал там, где запрещено. На базе отдыха под Тюменью утонул мужчина

24 июня 2024, 10:31
Фото: 1MI

Купаясь в запрещенном месте, на базе отдыха под Тюменью утонул мужчина

На базе отдых у озера Муллаши, что в Тюменском районе утонул мужчина. Его тело извлекли спасатели. Купался он в неположенном месте.

Информацию об утопленнике передает Управление МЧС по Тюменской области. Известно, что мужчина, находясь на базе отдыха пошел плавать не на общественном пляже, а в запрещенной зоне, где людей не было.

Вероятно, он утонул, так и не докричавшись до людей, которые могли бы помочь. По некоторым данным утонувшему был 21 год.

Искать мужчину начали после его пропажи. В итоге водолазы спустя сутки смогли извлечь тело. Информацию об утопленнике передали правоохранительным органам. Расследованием гибели мужчины будут заниматься они.

Видео: Управление МЧС по Тюменской области

Напомним, что в Тюмени с началом пляжного сезона продолжают фиксировать людей, утонувших из-за безответственного отношения к воде и выделенным зонам для купания. Так, в Тобольском районе тоже утонул мужчина, купаясь в неположенном месте.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Утопленники
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