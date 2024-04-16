Вместе с паводком в Тюмень пришел ливень и штормовой ветер

Сейчас порывы ветра в городе достигают от 15 до 20 м/с, об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС. Спасатели призывают всех местных жителей быть предельно осторожными и по возможности не выходить из дома или с места работы и переждать непогоду.