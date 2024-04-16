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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Вместе с паводком в Тюмень пришел ливень и штормовой ветер

Вместе с паводком в Тюмень пришел ливень и штормовой ветер

16 апреля 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney

Вместе с паводком в Тюмень пришел ливень и штормовой ветер

Сильный ветер и ливень в Тюмени пришел согласно прогнозам синоптиков. Продлиться он должен до конца дня. Сотрудники МЧС заранее рассылали тюменцам предупреждения о возможном сильном ветре и ливне.

Сейчас порывы ветра в городе достигают от 15 до 20 м/с, об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС. Спасатели призывают всех местных жителей быть предельно осторожными и по возможности не выходить из дома или с места работы и переждать непогоду.

Напомним, что о возможном шторме, идущем на Тюмень синоптики предупреждали в начале недели, вместе с дождем и сильным ветром город может накрыть и густой туман, который простоит до утра следующего дня.

Ранее «Наш Город» рассказывал о начале подтопления Тюменской области. В регионе губернатор Александр Моор объявил всеобщую эвакуацию.

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