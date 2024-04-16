Вместе с паводком в Тюмень пришел ливень и штормовой ветер

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Сейчас порывы ветра в городе достигают от 15 до 20 м/с, об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС. Спасатели призывают всех местных жителей быть предельно осторожными и по возможности не выходить из дома или с места работы и переждать непогоду.
Напомним, что о возможном шторме, идущем на Тюмень синоптики предупреждали в начале недели, вместе с дождем и сильным ветром город может накрыть и густой туман, который простоит до утра следующего дня.
Ранее «Наш Город» рассказывал о начале подтопления Тюменской области. В регионе губернатор Александр Моор объявил всеобщую эвакуацию.