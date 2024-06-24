nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Власти Тюмени озвучили причину, из-за которой мелеет Тура

Сделать ничего не можем. Власти Тюмени озвучили причину, из-за которой мелеет Тура

24 июня 2024, 10:09
Фото: 1MI

Власти Тюмени озвучили причину, из-за которой мелеет Тура

Региональный департамент недропользования и экологии назвал причину, по которой так стремительно мелеет река Тура. По словам специалистов, связано падение уровня воды с факторами, на которые нельзя повлиять.
Сюжет
Тура

По словам специалистов, связано такое резкое обмеление реки с сезоном маловодных лет. Все дело в том, что в реку поступает мало осадков в виде дождей и таящего снега. При этом, повлиять на этот процесс никак нельзя ни с научной, ни с физической точки зрения.

Напомним, что мелеть Тура начала после постепенного ухода паводка из региона в катастрофических масштабах. Каждый день, в среднем, уровень воды опускается на 6-11 сантиметров, это гораздо выше чем в реке Ишим и Тобол. Уже сейчас Тура достигла уровня воды в 118 сантиметров, что в три раза ниже прошлогодних значений. Из-за этого власти Тюмени даже запретили ходить по реке судам и туристическим пароходам.

Читайте также:
Тура продолжает катастрофически мелеть. За сутки минус 18 сантиметровПаводок-2024: вода в Иртыше прибывает, Тура продолжает мелетьПаводок в Тюменской области: рост замедлился — реки начали мелеть
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тура#Паводок#Река Тура#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
32-летний лейтенант из Тюмени погиб во время перестрелки в Дагестане
Сегодня, 08:17
На руке главы тюменского МЧС заметили часы за миллион рублей
Сегодня, 07:47
Белое золото! В Тюмени на 21% подорожало молоко
Сегодня, 08:17
Еще минус 6 сантиметров: Тура продолжает мелеть
Сегодня, 04:13
Жить станет опасно! Почему в Тюменской области ухудшается экологическая обстановка?
Сегодня, 08:11
В России растет популярность касс самообслуживания на заправках
Сегодня, 04:00