Сделать ничего не можем. Власти Тюмени озвучили причину, из-за которой мелеет Тура

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
По словам специалистов, связано такое резкое обмеление реки с сезоном маловодных лет. Все дело в том, что в реку поступает мало осадков в виде дождей и таящего снега. При этом, повлиять на этот процесс никак нельзя ни с научной, ни с физической точки зрения.
Напомним, что мелеть Тура начала после постепенного ухода паводка из региона в катастрофических масштабах. Каждый день, в среднем, уровень воды опускается на 6-11 сантиметров, это гораздо выше чем в реке Ишим и Тобол. Уже сейчас Тура достигла уровня воды в 118 сантиметров, что в три раза ниже прошлогодних значений. Из-за этого власти Тюмени даже запретили ходить по реке судам и туристическим пароходам.