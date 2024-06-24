Сделать ничего не можем. Власти Тюмени озвучили причину, из-за которой мелеет Тура

Напомним, что мелеть Тура начала после постепенного ухода паводка из региона в катастрофических масштабах. Каждый день, в среднем, уровень воды опускается на 6-11 сантиметров, это гораздо выше чем в реке Ишим и Тобол. Уже сейчас Тура достигла уровня воды в 118 сантиметров, что в три раза ниже прошлогодних значений. Из-за этого власти Тюмени даже запретили ходить по реке судам и туристическим пароходам.