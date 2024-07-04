На пешеходном переходе в Тюмени сбили подростка

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Вчера на Коммунистической в Тюмени сбили 14-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
43-летний водитель «Митсубиси» заявил, что не заметил школьника из-за машины, движущейся во встречном направлении. Подросток получил травму колена, обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском СНТ обустроят тротуар и освещение после того, как там сбили девочку. В дело вмешалась прокуратура.