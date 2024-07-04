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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

На пешеходном переходе в Тюмени сбили подростка

На пешеходном переходе в Тюмени сбили подростка

4 июля 2024, 06:24
Фото: ГИБДД Тюменской области
Водитель не увидел пешехода из-за другого автомобиля. Мальчик получил травмы.

Вчера на Коммунистической в Тюмени сбили 14-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

43-летний водитель «Митсубиси» заявил, что не заметил школьника из-за машины, движущейся во встречном направлении. Подросток получил травму колена, обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что в тюменском СНТ обустроят тротуар и освещение после того, как там сбили девочку. В дело вмешалась прокуратура.

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