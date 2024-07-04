Самим покупать ПВО? Как тюменские заводы будут защищать от атак беспилотников?

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
При том, что удары по заводам идут регулярно, власти страны не особо торопятся их защищать. Но при этом и владельцы предприятий тоже не торопятся вкладываться в оборону. Так как тогда в такой ситуации быть?
Российский союз предпринимателей уже обращался к властям страны с просьбой защитить их бизнес. Однако большой огласки эта история не получила. Возможно, дело в том, что удары приходятся на не столь дорогие предприятия. С другой стороны, ценность этих предприятий, которые чуть ли не каждый день разносятся взрывами, сложно недооценить.
Власти же при этом разводили руками, предлагая владельцам бизнесов, самим вкладываться в установку ПВО, а бизнесмены, в свою очередь уповали на гособоронзаказ. Дескать, если заводы будут атаковать и дальше, они просто встанут. Тогда танки и оружие делать будет некому и не из чего.
Показательна ситуация с Липецким НЛМК. Первый раз дроны атаковали его в конце февраля 2024 года. До июня речь шла об одиночных дронах. Последний раз за час на территории завода взорвались 7 БПЛА. Позже Министерство обороны сообщило, что в ночь на 30 июня ВСУ запустили сразу 36 дронов. Помимо Липецка, БПЛА атаковали Курскую, Воронежскую, Брянскую, Орловскую и Белгородскую области. То есть, ВСУ прибегли к тактике роя дронов, желая ударить по отраслевым предприятиям сразу нескольких регионов.
После таких атак некоторые губернаторы, как например, в Вологодской области, проводили совещания со специалистами Минобороны, обещая обезопасить предприятия. Однако, никаких конкретных действия предпринято не было.
Военный эксперт Василий Дандыкин уже указал на то, что защита предприятий страны — забота государства, а частные предприятия должны обезопасить от беспилотников себя сами. Слова специалиста приводит портал «Новые Известия».
«Государство должно защищать свои государственные оружейные заводы, а промышленность частная. Пусть они сами её защищают. Все должны участие принимать, они могут это делать. Поставить охрану, поставить под присмотром военных пулемёты, набрать военных и платить по 200 тысяч, потому что это риск. Не обеднеют», — говорит Дандыкин.
Высказывались с тем же посылом и некоторые высокопоставленные представители Минобороны, указывая на то, что военным РФ просто не до них.
Можно предположить, что такая позиция несколько цинична, однако сейчас системы ПВО и разработки по борьбе с дронами переживают настоящий ренессанс. Цены на более или менее стоящие противодроновые ружья и более сложные комплексы начинаются от 5 миллионов рублей. Верхняя граница цены не установлена.
Некоторые предприятия подачек от государства ждать не стали, и начали закупать себе такое оборудование. Например, Тулачермет» в Тульской области, закупили, например, антидроновые установки «Ступор ПАРС», разработку Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны. Как сообщают на предприятии, спустить коптер на землю она может с высоты 2000 метров. Да, все это дорого, но при этом надо понимать и то, что потери от атак могут быть еще дороже.
Но и этот подход имеет свои недочеты. Противник тоже не сидит на месте и постоянно совершенствует свои дроны. А значит, что купить один раз пару ружей и нанять охрану не получится. Разрабатывать вопрос по защите придется постоянно, при этом желательно, имея контакты в разведке или минобороны, поскольку информацию о том, что ВСУ задумали на этот раз тоже нужно где-то брать.
Некоторые военкоры сходятся во мнении, что олигархам, держащим в руках огромные заводы и миллиарды, стоит не только умолять государство о помощи, но и вкладываться в оборону и даже фронт самим. Тот же Василий Дандыкин удивляется, почему за все время СВО ни один миллиардер не вложился в танковую колонну или не дал денег на передовое оборудование. При этом, для своей безопасности, они имеют собственные ЧОПы, которые в нынешней ситуации просто показывают свою профнепригодность.
При этом и государство понимает, что бизнес так и будет терпеть, выбора у него нет. Обезопасить себя самим им просто придется, поскольку экономить на собственной безопасности — просто нерационально. Особенно, когда в частные заводы в какой-то момент могут полететь и ракеты, а не только дроны.
Вопрос достаточно сложный. За все время с начала СВО ни один завод и ни одно предприятие ударам украинских БПЛА не подвергалось, а значит, и разговоров о том, чтобы просить денег на защиту у тюменских бизнесменов не возникает. Пока регион идет в ногу с федеральными законами. Запрет на полет дронов, усиление мер безопасности при терактах.
Возможно, не прилетали сюда беспилотники из-за географического положения, все же, чтобы организовать массивный удар так далеко от границы с Украиной, ВСУ нужно серьезно постараться.
Однако практика показывает, что география атак — все дальше от границ с Украиной. Уже неоднократно подвергся нападениям Татарстан с его многочисленными стратегическими заводами. А расстояние от Тюмени до Казани — около тысячи километров. Это значительно меньше, чем преодолели украинские беспилотники.
Так что задуматься об обороне своих заводов тюменцам стоит. Хотя бы для того, чтобы не быть захваченными врасплох ударами неприятеля, если они, не дай бог, случатся.
Ранее сообщалось о том, что при ряде определенных условий в Тюмени все же разрешили запускать дронов в небо.