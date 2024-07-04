Самим покупать ПВО? Как тюменские заводы будут защищать от атак беспилотников?

Некоторые военкоры сходятся во мнении, что олигархам, держащим в руках огромные заводы и миллиарды, стоит не только умолять государство о помощи, но и вкладываться в оборону и даже фронт самим. Тот же Василий Дандыкин удивляется, почему за все время СВО ни один миллиардер не вложился в танковую колонну или не дал денег на передовое оборудование. При этом, для своей безопасности, они имеют собственные ЧОПы, которые в нынешней ситуации просто показывают свою профнепригодность.