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Updated Сегодня, 08:20

В Тюменской области поменяли правила запуска беспилотников

Запускать беспилотники разрешили тюменцам. Но есть условия

12 июня 2024, 08:18
Фото: 1MI

В Тюменской области поменяли правила запуска беспилотников

Теперь полеты БПЛА в регионе можно проводить на основании разрешений, выданных региональным Оперативным штабом, и с соблюдением установленных ограничений. Изменения внесены в постановление от 29 сентября 2023 года.

Уполномоченным органом на прием запросов пользователей воздушного пространства и выдачу разрешений на выполнение полетов беспилотных воздушных судов является департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. За получением разрешений на запуск дронов для народнохозяйственных целей можно обращаться в уполномоченные органы местного самоуправления.

Напомним, запрет на использование БПЛА в Тюменской области был введен в минувшем году. Данная мера направлена на обеспечение безопасности жителей региона. Ограничения на полеты не касается беспилотных воздушных судов, используемых правоохранительными органами, а также применяемых для борьбы с природными пожарами, проведения сельскохозяйственных и геодезических работ и т. д.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Запрет#Беспилотники
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