Запускать беспилотники разрешили тюменцам. Но есть условия

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Уполномоченным органом на прием запросов пользователей воздушного пространства и выдачу разрешений на выполнение полетов беспилотных воздушных судов является департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. За получением разрешений на запуск дронов для народнохозяйственных целей можно обращаться в уполномоченные органы местного самоуправления.
Напомним, запрет на использование БПЛА в Тюменской области был введен в минувшем году. Данная мера направлена на обеспечение безопасности жителей региона. Ограничения на полеты не касается беспилотных воздушных судов, используемых правоохранительными органами, а также применяемых для борьбы с природными пожарами, проведения сельскохозяйственных и геодезических работ и т. д.