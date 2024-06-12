Запускать беспилотники разрешили тюменцам. Но есть условия

Напомним, запрет на использование БПЛА в Тюменской области был введен в минувшем году. Данная мера направлена на обеспечение безопасности жителей региона. Ограничения на полеты не касается беспилотных воздушных судов, используемых правоохранительными органами, а также применяемых для борьбы с природными пожарами, проведения сельскохозяйственных и геодезических работ и т. д.