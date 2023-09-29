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Дрон над Тюменью

В Тюмени запретили использовать беспилотники

29 сентября 2023, 10:33
Фото: информцентр правительства ТО
Дрон над Тюменью
Губернатор Тюменской области подписал запрет на использование гражданских дронов. Ряд организаций смогут их использовать по разрешению.
«Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона», — сообщил губернатор Тюменской области.

БПЛА смогут использовать в предприятия АПК, геодезисты, для обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Для этого нужно будет получить разрешение.

Ранее «Наш город» сообщал, что БПЛА часто используются для контроля за движением по федеральной трассе Тюмень — Омск. Здесь часто происходят ДТП.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#БПЛА
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