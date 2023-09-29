В Тюмени запретили использовать беспилотники

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
«Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона», — сообщил губернатор Тюменской области.
БПЛА смогут использовать в предприятия АПК, геодезисты, для обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Для этого нужно будет получить разрешение.
Ранее «Наш город» сообщал, что БПЛА часто используются для контроля за движением по федеральной трассе Тюмень — Омск. Здесь часто происходят ДТП.