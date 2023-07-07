nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

На тюменской трассе водители подверглись атаке дронов. Видео

7 июля 2023, 11:06

На тюменской трассе водители подверглись атаке дронов

Нарушителей в Тюменской области начали ловить с помощью беспилотников. Первый штраф получил автомобилист, который нарушил ПДД в Исетском районе.

По данным Telegram-канала «Тюмень №1» житель Свердловской области совершил обгон под запрещающий знак. Нарушение было зафиксировано 6 июля, на трассе пока работает только один беспилотник.

«Главное чтобы эти БПЛА ночью Тюмень не патрулировали. Много штрафов насобирают», — отметил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1» Сергей А.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме дорогой «Порше» на полном ходу влетел в забор. В машине сработали подушки безопасности, пострадал 37-летний водитель автомобиля.

Пьяный тюменец на дорогом «Порше» влетел в забор частного дома. Фото
Узнать подробнее
#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин#Видео
Подпишитесь
«+30 в тени»: как тюменцы всю неделю справлялись с жарой
Сегодня, 08:52
Жара +40 и ливневые дожди: тюменцев ждут аномальные перепады температур в июле
Сегодня, 07:45
«Ну очень интимный массаж»: приоткрываем двери мужского спа-салона
Сегодня, 10:06
«Это же позорище»: тюменцы просят губернатора заняться расчисткой дна Туры
Сегодня, 04:22
Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке
Сегодня, 01:00
«Мог уйти в тыл, но остался»: под Артёмовском погиб 30-летний казак из Тюмени
Вчера, 13:29