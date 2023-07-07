На тюменской трассе водители подверглись атаке дронов. Видео

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По данным Telegram-канала «Тюмень №1» житель Свердловской области совершил обгон под запрещающий знак. Нарушение было зафиксировано 6 июля, на трассе пока работает только один беспилотник.
«Главное чтобы эти БПЛА ночью Тюмень не патрулировали. Много штрафов насобирают», — отметил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1» Сергей А.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме дорогой «Порше» на полном ходу влетел в забор. В машине сработали подушки безопасности, пострадал 37-летний водитель автомобиля.