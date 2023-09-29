В здании тюменского РУ ФСБ установят пуленепробиваемые двери и мраморные раковины

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По данным лота № 0167200003423006640, ремонт проведут за счёт областного бюджета. На эти цели выделили 25 млн рублей. По информации сайта Госзакупки, заявки принимаются до 12 октября.
«Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: Тюмень, ул. Советская, дом 40», — отмечается в документации.
В санузлах здания подрядчик должен заменить плитку, сантехнику, потолки. Капремонт проведут в нескольких рабочих кабинетах из-за духоты в летние периоды. Строители заменят двери и покрасят стены. В здании установят новые радиаторы и мраморные раковины, пуленепробиваемые двери и окна
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская облдума потратит 1,5 млн рублей на номер в элитной гостинице в центре Тюмени.