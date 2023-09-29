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Ремонт в здании

В здании тюменского РУ ФСБ установят пуленепробиваемые двери и мраморные раковины

29 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Ремонт в здании
В областной столице ищут подрядчика для капремонта здание на улице Советской, 40. Здесь располагается здание РУ ФСБ по Тюменской области.

По данным лота № 0167200003423006640, ремонт проведут за счёт областного бюджета. На эти цели выделили 25 млн рублей. По информации сайта Госзакупки, заявки принимаются до 12 октября.

«Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: Тюмень, ул. Советская, дом 40», — отмечается в документации.

В санузлах здания подрядчик должен заменить плитку, сантехнику, потолки. Капремонт проведут в нескольких рабочих кабинетах из-за духоты в летние периоды. Строители заменят двери и покрасят стены. В здании установят новые радиаторы и мраморные раковины, пуленепробиваемые двери и окна

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская облдума потратит 1,5 млн рублей на номер в элитной гостинице в центре Тюмени.

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#Общество#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Госзакупки
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