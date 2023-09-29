В здании тюменского РУ ФСБ установят пуленепробиваемые двери и мраморные раковины

В санузлах здания подрядчик должен заменить плитку, сантехнику, потолки. Капремонт проведут в нескольких рабочих кабинетах из-за духоты в летние периоды. Строители заменят двери и покрасят стены. В здании установят новые радиаторы и мраморные раковины, пуленепробиваемые двери и окна