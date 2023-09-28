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Вечерние новости Тюмени

Итоги дня Тюмени: еще одна полоса на объездной, парковка БРДМ, рухнул потолок в школе

28 сентября 2023, 19:43
Фото: 1MI
Вечерние новости Тюмени
Дайджест событий Тюменской области за 28 сентября.
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Итоги

В Тюмени на объездной дороге появится четвертая полоса для транспорта

На Московском тракте планируют расширить автодорогу до четырех полос. В настоящее время там функционируют три полосы движения.

На данный момент дорожники уже приступили к переносу ограждений дороги правее и работам по расширению проезжей части. После завершения работ будет нанесена новая разметка, которая разделит транспортные потоки автомобилей, двигающихся в прямом направлении, от тех, кто планирует заехать на развязку, сообщили в ГУС Тюменской области.

Житель Тюмени поругался с соседями из-за парковки его бронеавтомобиля

Тюменцы поругались с соседом, который парковал свой БРДМ во дворе у многоэтажных домов в ЖК «Озерный парк». Бронеавтомобиль потребовали убрать с парковки.

Противостояние жильцов ЖК длится несколько месяцев. Люди были возмущены тем, что машина занимает много места и мешает другим водителям. Одни жильцы встали на сторону любителя техники, другие требовали убрать машину в другое место.

Жильцы ЖК «Озерный парк» устроили в чате голосование — 58% тюменцев высказались за то, чтобы боевой БРДМ убрали с парковки. В ходе споров и выяснения отношений в сети спецтехника переехала на парковку у дома на улице Военная.

«Выбитая дверь, кровь и стресс»: очевидец рассказала о взрыве газа в тюменском доме

ЧП могло произойти в доме на улице Геологоразведчиков, 34, не из-за неисправности газового оборудования. Данное мнение высказали местные жители.

По словам жильцов дома, когда произошел взрыв газа в доме по улице 50 лет ВЛКСМ, вибрацию почувствовали абсолютно все. Хотя дом расположен по соседству. В этот раз кроме громкого хлопка, звука битого стекла не было больше ничего.

Заместитель главы города Владимир Кильтау сообщил, что в настоящее время версию отрабатывают специалисты.

В тюменской школе №17 рухнул потолок

Всё произошло прямо во время урока. Куски бетона упали с потолка в кабинете. Тюменцы считают, что здание школы пора сносить. Никто из школьников не пострадал, хотя отвалившиеся куски бетона упали прямо на парту.

Состояние здания в данный момент активно обсуждается в социальных сетях.

«Штукатурка, межплиточный шов сыпаться начинает, капремонтом попахивает», — высказался местный житель в сообществе «ЧС Тюмень».

Тюменцы отмечают, что школа просто разваливается. Для учебного заведения нужен капремонт.

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