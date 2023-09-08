Экс-кандидат в тюменскую гордуму Манукян вернул в бюджет 9 млрд рублей

Первоначально кандидат на должность депутата гордумы самостоятельно снял свою кандидатуру. Манукян сослался на проблемы со здоровьем и заявил, что не сможет принять участие в выборах. А уже после этого появилась информация о том, что он подозревается в мошенничестве.