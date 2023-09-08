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Манукян вернул в бюджет 9 млрд рублей

Экс-кандидат в тюменскую гордуму Манукян вернул в бюджет 9 млрд рублей

8 сентября 2023, 03:10
Фото: 1MI
Манукян вернул в бюджет 9 млрд рублей
Член партии «Новые люди», находящийся на данный момент в СИЗО, вернул в городской бюджет 9 млрд. рублей. Перевод в департамент дорожной инфраструктуры Тюмени является возможной суммой претензии в рамках заведенного уголовного дела.

Фирма экс-кандидата в депутаты тюменской гордумы от партии «Новые люди» Рудика Манукяна отправила в местный бюджет 9 мдрд. рублей. Напомним, что член партии находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Как сообщает издание Вслух.ру, перевод в департамент дорожной инфраструктуры Тюмени является возможной суммой претензии в рамках заведенного на Манукяна уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что стали известны причины задержания экс-кандидата. Манукян завышал объемы проведенных работ по обслуживанию автомобильных трасс. Большая часть контрактов фирмы «УралСтрой», руководителем которой является Манукян, была выполнена в рамках заказа департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени и служб заказчика Ленинского округа.

Первоначально кандидат на должность депутата гордумы самостоятельно снял свою кандидатуру. Манукян сослался на проблемы со здоровьем и заявил, что не сможет принять участие в выборах. А уже после этого появилась информация о том, что он подозревается в мошенничестве.

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