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БРДМ в жилом районе

Житель Тюмени поругался с соседями из-за парковки его бронеавтомобиля

28 сентября 2023, 14:52
Фото: Скрин видео «Полигон-98»
БРДМ в жилом районе
Тюменцы поругались с соседом, который парковал свой БРДМ во дворе у многоэтажных домов в ЖК «Озерный парк». Они проголосовали против постоянной стоянки бронеавтомобиля на улице.

Как стало известно «Нашему городу», противостояние жильцов ЖК длится с июня этого года. Люди были возмущены тем, что машина занимает много места и мешает другим водителям. Одни жильцы встали на сторону любителя техники, другие требовали убрать машину в другое место.

«Хорошо, что теперь у нас есть БТР, ведь благодаря этому спортинвентарю дети не будут слушать Моргегштерна», — сообщила жительница ЖК «Озерный парк».

В итоге в чате ЖК «Озерный парк» прошло голосование — 58% тюменцев высказались за то, чтобы боевой БРДМ припарковали в другом месте. В итоге жарких споров военная техника переехала на парковку у дома на улице Военная. Теперь она не мешает жителям ЖК.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Парковка
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