Житель Тюмени поругался с соседями из-за парковки его бронеавтомобиля

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Как стало известно «Нашему городу», противостояние жильцов ЖК длится с июня этого года. Люди были возмущены тем, что машина занимает много места и мешает другим водителям. Одни жильцы встали на сторону любителя техники, другие требовали убрать машину в другое место.
«Хорошо, что теперь у нас есть БТР, ведь благодаря этому спортинвентарю дети не будут слушать Моргегштерна», — сообщила жительница ЖК «Озерный парк».
В итоге в чате ЖК «Озерный парк» прошло голосование — 58% тюменцев высказались за то, чтобы боевой БРДМ припарковали в другом месте. В итоге жарких споров военная техника переехала на парковку у дома на улице Военная. Теперь она не мешает жителям ЖК.