Причиной взрыва в жилом доме в Тюмени мог стать не газ

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
По словам жильцов дома, когда произошел взрыв газа в доме по улице 50 лет ВЛКСМ, вибрацию почувствовали абсолютно все. Хотя дом расположен по соседству. В этот раз кроме громкого хлопка, звука битого стекла не было больше ничего.
Косвенно информацию о том, что причиной хлопка мог стать не газ, а что-то иное, в разговоре с Ура. Ру подтвердил и заместитель главы города Владимир Кильтау. Он сообщил, что в настоящее время версию отрабатывают специалисты.
Ранее «Наш Город» писал, что взрыв бытового газа в доме по улице Геологоразведчиков произошел в ночь со среды на четверг. Из пятиэтажки были эвакуированы все жители — более 200 человек. В настоящее время доступ жильцов в квартиры ограничен. Дом обесточен, находится под охраной и признан зоной вероятной ЧС. Известно, что ремонт газового оборудования здесь не проводился более 50 лет.