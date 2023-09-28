Причиной взрыва в жилом доме в Тюмени мог стать не газ

Ранее «Наш Город» писал, что взрыв бытового газа в доме по улице Геологоразведчиков произошел в ночь со среды на четверг. Из пятиэтажки были эвакуированы все жители — более 200 человек. В настоящее время доступ жильцов в квартиры ограничен. Дом обесточен, находится под охраной и признан зоной вероятной ЧС. Известно, что ремонт газового оборудования здесь не проводился более 50 лет.