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Причиной взрыва в жилом доме в Тюмени мог стать не газ

Причиной взрыва в жилом доме в Тюмени мог стать не газ

28 сентября 2023, 08:05
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
Взрыв, произошедший ночью в тюменском доме по улице Геологоразведчиков, 34, может быть не связан с неисправность газового оборудования. Такое мнение озвучили некоторые жители пострадавшего дома. Неофициально об этом заявили и представители власти.

По словам жильцов дома, когда произошел взрыв газа в доме по улице 50 лет ВЛКСМ, вибрацию почувствовали абсолютно все. Хотя дом расположен по соседству. В этот раз кроме громкого хлопка, звука битого стекла не было больше ничего.

Косвенно информацию о том, что причиной хлопка мог стать не газ, а что-то иное, в разговоре с Ура. Ру подтвердил и заместитель главы города Владимир Кильтау. Он сообщил, что в настоящее время версию отрабатывают специалисты.

Ранее «Наш Город» писал, что взрыв бытового газа в доме по улице Геологоразведчиков произошел в ночь со среды на четверг. Из пятиэтажки были эвакуированы все жители — более 200 человек. В настоящее время доступ жильцов в квартиры ограничен. Дом обесточен, находится под охраной и признан зоной вероятной ЧС. Известно, что ремонт газового оборудования здесь не проводился более 50 лет.

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#Общество#Происшествия#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#ЧС#Взрыв газа
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