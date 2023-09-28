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«Капремонтом попахивает»: в тюменской школе №17 потолок едва не упал на учеников

«Капремонтом попахивает»: в тюменской школе №17 потолок едва не упал на учеников

28 сентября 2023, 09:56
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
Прямо во время урока с потолка в кабинете упали куски бетона. Тюменцы считают, что здание школы пора сносить.

В тюменской школе №10 обвалилась часть потолка. Инцидент произошел на уроке русского языка. Предварительно известно, что никто из школьников не пострадал, хотя отвалившиеся куски бетона упали прямо на парту.

Состояние здания в данный момент активно обсуждается в социальных сетях.

«Штукатурка, межплиточный шов сыпаться начинает, капремонтом попахивает», — высказался местный житель в сообществе «ЧС Тюмень».
Куски бетона могли травмировать школьниковКуски бетона могли травмировать школьников
Куски бетона могли травмировать школьниковКуски бетона могли травмировать школьников
Куски бетона могли травмировать школьников
Фото: Типичная Тюмень / ВКонтакте
«Эту школу давно надо снести и новую строить, она вся разваливается», — предложила более радикальные меры подписчица группы.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Ишиме отремонтировали общежитие пединститута. Здание было построено еще в 1971 году и нуждалось в улучшении.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Школа#Аварийные дома#Капремонт#Любовь Селезнева
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