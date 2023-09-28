«Капремонтом попахивает»: в тюменской школе №17 потолок едва не упал на учеников

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В тюменской школе №10 обвалилась часть потолка. Инцидент произошел на уроке русского языка. Предварительно известно, что никто из школьников не пострадал, хотя отвалившиеся куски бетона упали прямо на парту.
Состояние здания в данный момент активно обсуждается в социальных сетях.
«Штукатурка, межплиточный шов сыпаться начинает, капремонтом попахивает», — высказался местный житель в сообществе «ЧС Тюмень».
«Эту школу давно надо снести и новую строить, она вся разваливается», — предложила более радикальные меры подписчица группы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Ишиме отремонтировали общежитие пединститута. Здание было построено еще в 1971 году и нуждалось в улучшении.