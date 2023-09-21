Сколько тюменцам нужно копить на собственный дом

Эксперт по недвижимости Павла Луценко полагает, что результаты исследования показывают — срок для накопления на дом сократился по сравнению с предыдущим исследованием двухлетней давности. Почти 8 лет нужно было копить в 2021 году. Это связанно с ростом средних зарплат — они увеличились на 46%, а недвижимость подорожала на четверть. Теперь москвичам и жителям Подмосковья потребуется на 5 лет меньше, Краснодарскому краю — почти на 7 лет меньше, Калининградской области — на 7,8 года меньше, Севастополю — на 8 лет и более. Таким образом, частные дома в России стали доступнее для населения.