Сколько тюменцам нужно копить на собственный дом

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
По данным издания «Новые Известия», в РФ сложнее накопить на свой дом в Московском регионе. Другие эксперты полагают, что в сравнении средних зарплат и цен на частные дома самые долгие сроки для покупки коттеджа у жителей Дагестана — более 20 лет. Официальные доходы являются причиной длительных сроков покупки своего дома. В Чечне для покупки нужно копить 19 лет, в Севастополе 17,4 года, Ингушетии 17,3 года. Далее идут Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург (15,6 года).
Чтобы приобрести своё жильё в Москве нужно копить 12,7 года. Этот срок короче, чем в Санкт-Петербурге, но длиннее, чем в Подмосковье (11,9 года и 16-е место в списке).
А вот жители русского Севера, Дальнего Востока и Сибири имеют больше удачи в покупке дома. Лидером оказалась Архангельская область: чтобы стать счастливым обладателем частного дома, там достаточно прожить 3,4 года на скромном доходе или с поддержкой родственников. Похожая ситуация и у жителей Кемеровской области (3,7 года), Еврейской Автономной области (3,9 года), Ханты-Мансийского автономного округа (3,9 года), Курганской области (4 года), республики Коми (4 года), Магаданской области (4,7 года), Красноярского края (4,7 года), Тюменской области (5 лет) и республики Хакасия (5,3 года).
Средняя стоимость своего дома в РФ составляет 6,3 млн рублей. При средней зарплате 76,6 тысяч рублей на него можно накопить в течение 6,9 лет.
Эксперт по недвижимости Павла Луценко полагает, что результаты исследования показывают — срок для накопления на дом сократился по сравнению с предыдущим исследованием двухлетней давности. Почти 8 лет нужно было копить в 2021 году. Это связанно с ростом средних зарплат — они увеличились на 46%, а недвижимость подорожала на четверть. Теперь москвичам и жителям Подмосковья потребуется на 5 лет меньше, Краснодарскому краю — почти на 7 лет меньше, Калининградской области — на 7,8 года меньше, Севастополю — на 8 лет и более. Таким образом, частные дома в России стали доступнее для населения.
Для жителей тюменской области на свой коттедж нужно копить больше 5 лет. Правда, при условии получения среднемесячной заработной платы в размере 112,5 тысяч рублей. При этом в Тюмени средняя стоимость квадратного метра составляет 100 — 120 тысяч рублей. Только за июнь и июль она увеличилась на 3,5%. За год цена возросла на 14,6%. По словам экспертов, подорожание обусловлено рядом факторов, в числе которых повышение ключевой ставки Центробанка до 13% и нестабильность рубля.
Рост цен зафиксирован во всех крупных города России. Безусловно, он сказался на ценах на квартиры и привел к росту стоимости