Тюменец сломал продавщице «Магнита» челюсть, чтобы украсть продукты

Затем воришка несколько раз ударил женщину, сломав ей челюсть и нос. Кроме того, он забил тюменку настолько, что у продавщицы образовались гематомы глаз. Убедившись, что продавщица со сломанной челюстью не сможет бежать за ним, Алексей скрылся. Как сообщили в суде, сейчас обвиняемый находится под стражей до 5 ноября 2023 года до выяснения всех обстоятельств.