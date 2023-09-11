Тюменец сломал продавщице «Магнита» челюсть, чтобы украсть продукты

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Тюменец Алексей сломал челюсть продавщице «Магнита», потому что она хотела предотвратить кражу продуктов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, 28-летний житель областной столицы украл продукты из сетевого магазина. О том, что именно он вынес из «Магнита» не сообщается. О сумме ущерба тоже не сообщается. Известно, что инцидент произошел не так давно, 17 августа.
Алексей украл из «Магнита» на улице Малыгина продукты и скрылся из магазина, минуя кассу. Однако бдительная продавщица заметила воришку и последовала за ним. Женщина потребовала у Алексея вернуть товар. Но тюменец крепко держал продукты и не отдавал их продавцу.
Затем воришка несколько раз ударил женщину, сломав ей челюсть и нос. Кроме того, он забил тюменку настолько, что у продавщицы образовались гематомы глаз. Убедившись, что продавщица со сломанной челюстью не сможет бежать за ним, Алексей скрылся. Как сообщили в суде, сейчас обвиняемый находится под стражей до 5 ноября 2023 года до выяснения всех обстоятельств.