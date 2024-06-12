В Тюмени опять пахнет гарью. Где горит?

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время на территории региона действует 1 локализованный лесной пожар. Кроме того, зафиксированы лесные пожары в соседней Свердловской области — там горит лес в районе Нижнего Тагила. Вероятнее всего, запах дыма в Тюмень несет ветер.
Согласно сервису IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в областной сейчас в находится в пределах нормы. Индекс качества воздуха составляет 22, при нормативном значении от 0 до 50.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до 26 июня действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также посещать лес. За нарушение режима предусмотрены крупные штрафы.