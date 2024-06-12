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Published Сегодня, 07:48

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Тюмень накрыл запах гари

В Тюмени опять пахнет гарью. Где горит?

12 июня 2024, 07:48
Фото: 1MI

Тюмень накрыл запах гари

Жители Тюмени вновь жалуются на запах гари в областной столице. Накануне вечером о дыме сообщали жители Червишевского и Московского трактов, сегодня днем запах гари накрыл центр города и район Дома обороны.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время на территории региона действует 1 локализованный лесной пожар. Кроме того, зафиксированы лесные пожары в соседней Свердловской области — там горит лес в районе Нижнего Тагила. Вероятнее всего, запах дыма в Тюмень несет ветер.

Согласно сервису IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в областной сейчас в находится в пределах нормы. Индекс качества воздуха составляет 22, при нормативном значении от 0 до 50.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до 26 июня действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также посещать лес. За нарушение режима предусмотрены крупные штрафы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожары#Смог#Дым#Неприятный запах
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