В Тюмени опять пахнет гарью. Где горит?

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время на территории региона действует 1 локализованный лесной пожар. Кроме того, зафиксированы лесные пожары в соседней Свердловской области — там горит лес в районе Нижнего Тагила. Вероятнее всего, запах дыма в Тюмень несет ветер.