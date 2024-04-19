На смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?

В настоящее время лесопожарная обстановка в российских регионах, в том числе Тюменской области, стабильна. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло два пожара — в начале апреля в селе Кулаково Тюменского района был зафиксирован первый в этом году лесной пожар. Там загорелась трава на площади 50 квадратных метров. 15 апреля в районе Велижанского тракта произошел первый в 2024 году ландшафтный пожар на площади 60 гектаров.