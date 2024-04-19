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На смену паводку в Тюменскую область придут пожары

На смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?

19 апреля 2024, 06:06
Фото: 1MI

На смену паводку в Тюменскую область придут пожары

Наступление пожароопасного сезона на юге Тюменской области ожидается в мае этого года. Данный прогноз сделан на основе среднепятилетних показателей горимости регионов России.
«Среднепятилетние показатели горимости регионов России показывают, что наибольшие риски возникновения лесных пожаров в конце апреля — начале мая фиксируются в Свердловской, Амурской, Иркутской, Курганской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском и Забайкальском краях. Именно на эти субъекты приходится большинство весенних лесных пожаров, поэтому Рослесхоз уделяет им особое внимание. В случае необходимости в эти восемь субъектов будут направлены межрегиональные и федеральные силы для помощи в ликвидации огня», — говорится в сообщении Федерального агентства лесного хозяйства.

При этом в Авиалесохране отмечают, что превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается на всей территории Тюменской области ожидается в мае этого года. В июле повышенная пожарная опасность прогнозируется в северных районах региона.

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В настоящее время лесопожарная обстановка в российских регионах, в том числе Тюменской области, стабильна. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло два пожара — в начале апреля в селе Кулаково Тюменского района был зафиксирован первый в этом году лесной пожар. Там загорелась трава на площади 50 квадратных метров. 15 апреля в районе Велижанского тракта произошел первый в 2024 году ландшафтный пожар на площади 60 гектаров.

Напомним, в Тюменской области с 5 апреля введен особый пожарный режим и пожароопасный сезон в лесах. Они будут действовать до 24 апреля включительно. В период особого пожарного режима и пожароопасного сезона жителям региона запрещено посещать лес, сжигать мусор и сухостой, использовать пиротехнические изделия.

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