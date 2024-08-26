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Неприятный запах

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2024
Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме
По данным ведомства, предприятия агрохолдинга не соблюдают требования СанПин.
26 августа, 03:57
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 2,5 раза
16 июня, 04:45
Не дышите: воздух в Тюмени стал опасным
15 июня, 04:23
В Тюмени опять пахнет гарью. Где горит?
Жители Тюмени вновь жалуются на запах гари в областной столице. Накануне вечером о дыме сообщали жители Червишевского и Московского трактов, сегодня днем запах гари накрыл центр города и район Дома обороны.
12 июня, 07:48
Концентрация вредных веществ превышена в 1,2 раза: воздух в Тюмени стал опасным
2 июня, 12:46
2023
Воздух в Тюмени стал опасным — концентрация ПДК превышена более чем в два раза
Тюменцы третий день подряд жалуются на запах гари. Смог окутал абсолютно все районы города. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе над городом превышает в 2,1 рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
28 сентября 2023, 05:40
В Тюмени за полтора часа качество воздуха ухудшилось почти в два раза
27 сентября 2023, 08:11
В Тюмени вторые сутки стоит смог. Где опять горит?
Тюмень вновь окутал смог. О неприятном запахе гари сообщают жители областной столицы — он ощущается практически во всех районах города.
27 сентября 2023, 06:07
Дым без огня: тюменцы пожаловались на запах гари в нескольких районах
Тюменцы отметили, что запах гари чувствуется сразу в нескольких районах города. При этом, в области сейчас леса не горят.
26 сентября 2023, 03:54
В Тюмени воздух стал опасен. Рядом с городом горят торфяники
В Тюмени ухудшилось качество воздуха из-за пожаров под Тобольском и в районе деревни Янтык — там горят торфяники. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в областной сейчас в 2,3 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
16 сентября 2023, 05:51
В Тюмени проверили воздух на вредность. Результатам вы удивитесь
Воздух в Тюмени проверили на содержание вредных веществ после утренний публикацией в СМИ о едком запахе дыма. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.
9 сентября 2023, 12:31
Тюмень накрыл едкий запах дыма. Где горит?
Гарь окутала практически все районы областной столицы. Причиной тому стали лесные пожары в соседних регионах.
9 сентября 2023, 06:43
Тюменцы жалуются на едкий запах гари
Горожане отмечают, что дым ощущается в заречной части города, центре, Червишевском и Московском трактах, в некоторых микрорайонах.
29 августа 2023, 05:17
Запах гари ощущается в северной части Тюмени
Тюменцы сообщают о дымке, которая образовалась в заречной части областной столицы. Здесь ощущается запах гари.
28 августа 2023, 14:24
Почему в Тюмени пахнет дымом?
Жители Тюмени вновь жалуются на запах гари. По словам горожан, дымом пахнет в районе Студенческого городка, на Московском и Червишевском трактах, Заречном микрорайоне.
16 июня 2023, 04:50
Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 19 раз
10 мая 2023, 03:54
Воздухом в Тюмени стало вредно дышать — ПДК превышена в 15 раз
В Тюменской области в разы ухудшилось качество атмосферного воздуха. В настоящее время уровень вредных веществ в атмосферном воздухе превышает допустимые значения в 15 раз.
8 мая 2023, 05:05
В тюменском Рощино из-за дыма не может приземлиться самолет. ПДК превышена в 4,6 раза
Тюмень окутал смог. Дымовую завесу в областную столицу принес ветер из Тюменского района — там действует пожар в районе села Успенка.
7 мая 2023, 13:59
Смог в Тюмени: как спасаться?
Смог и гарь от природных и лесных пожаров сегодня окутали Тюмень — удушающий запах накрыл все районы областной столицы.
5 мая 2023, 05:41
В Тюмени концентрация ПДК в воздухе превышена в 2,4 раза
Тюменский Роспотребнадзор проверил атмосферный воздух Тюмени на содержание вредных веществ. По данным ведомства, превышений ПДК вредных веществ не выявлено.
28 апреля 2023, 03:48

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