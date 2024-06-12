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Смог

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2024
В Тюмени опять пахнет гарью. Где горит?
Жители Тюмени вновь жалуются на запах гари в областной столице. Накануне вечером о дыме сообщали жители Червишевского и Московского трактов, сегодня днем запах гари накрыл центр города и район Дома обороны.
12 июня, 07:48
Концентрация вредных веществ превышена в 1,2 раза: воздух в Тюмени стал опасным
2 июня, 12:46
2023
Тобольск накрыл смог, город весь в дыму от лесных пожаров
В городе с самого утра ощущается запах гари. Тобольск полностью в дыму из-за лесных пожаров в Свердловской области.
29 сентября 2023, 16:38
В Ишиме смог, в городе ощущается запах гари
Смог добрался и до Ишима. Видимость на местных дорогах снизилась до 350 метров.
28 сентября 2023, 12:54
Воздух в Тюмени стал опасным — концентрация ПДК превышена более чем в два раза
Тюменцы третий день подряд жалуются на запах гари. Смог окутал абсолютно все районы города. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе над городом превышает в 2,1 рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
28 сентября 2023, 05:40
В Тюмени за полтора часа качество воздуха ухудшилось почти в два раза
27 сентября 2023, 08:11
В Тюмени вторые сутки стоит смог. Где опять горит?
Тюмень вновь окутал смог. О неприятном запахе гари сообщают жители областной столицы — он ощущается практически во всех районах города.
27 сентября 2023, 06:07
В Тюмени воздух стал опасен. Рядом с городом горят торфяники
В Тюмени ухудшилось качество воздуха из-за пожаров под Тобольском и в районе деревни Янтык — там горят торфяники. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в областной сейчас в 2,3 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
16 сентября 2023, 05:51
В Тюмени проверили воздух на вредность. Результатам вы удивитесь
Воздух в Тюмени проверили на содержание вредных веществ после утренний публикацией в СМИ о едком запахе дыма. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.
9 сентября 2023, 12:31
Тюмень накрыл едкий запах дыма. Где горит?
Гарь окутала практически все районы областной столицы. Причиной тому стали лесные пожары в соседних регионах.
9 сентября 2023, 06:43
Тюменцы жалуются на едкий запах гари
Горожане отмечают, что дым ощущается в заречной части города, центре, Червишевском и Московском трактах, в некоторых микрорайонах.
29 августа 2023, 05:17
В Тюмень вернулся смог. Где горит?
Жители Тюмени сообщают о запахе гари. По словам горожан, дымом пахнет в центре города, в районе Червишевского и Московского трактов, в микрорайонах.
19 августа 2023, 06:24
Почему в Тюмени пахнет дымом?
Жители Тюмени вновь жалуются на запах гари. По словам горожан, дымом пахнет в районе Студенческого городка, на Московском и Червишевском трактах, Заречном микрорайоне.
16 июня 2023, 04:50
В Тюмень вернулся смог. Где горит?
В Тюмень вернулся запах гари. О запахе дыма сообщают жители центральной части города, Зареки, Червишевского тракта.
15 июня 2023, 04:06
В Тюменском воздухе обнаружили вредные вещества
Тюменские власти объяснили причину появления смога в областной столице днем 2 июня. По данным чиновников, дым в город принес ветер из Нижнетавдинского района.
3 июня 2023, 04:31
В Тюмень вернулся запах гари. Где горит?
2 июня 2023, 07:05
В Тюмени снова пахнет гарью. Где горит?
Жители Тюмени сообщают о запахе гари. По словам горожан, запах дыма ощущается в разных районах областной столицы.
31 мая 2023, 04:07
Лучше не дышать. Воздух в Тюменской области сегодня станет опасным
22 мая 2023, 03:54
Сегодня в Тюмени будет сухой и солнечный день
С утра в областной столице ожидается ясное небо и + 12 градусов, сообщает сервис «Яндекс. Погода».
18 мая 2023, 02:02
В Тюмени не обнаружили вредных веществ в воздухе
Превышения ПДК в пробах атмосферного воздуха специалистами областного Роспотребнадзора на сегодняшний день не было установлено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
17 мая 2023, 15:11

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